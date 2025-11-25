ראש אגף החקירות והמודיעין ניצב בועז בלט, יחד עם מפקד היאחב"ל תת-ניצב אסף צור, מסרו לאחרונה עדות פתוחה במחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש), כחלק מהליך הבדיקה נגד מפקד להב 433, ניצב מני בנימין.

החקירה, שעד כה התמקדה בהתערבות לכאורה מצד בנימין בנושא רגיש הקשור לאיש עסקים המקורב אליו, מסתעפת כעת לפרשה נוספת: על פי החשד, פעל בנימין לקדם את ניצב-משנה תומר שטראוס - בן דודה של רעייתו - לתפקיד מפקד זרוע החקירות ביחידה לחקירות בינלאומיות (יאחב"ל).

גורמים בכירים במשטרה מעריכים כי סיכויו של בנימין לשוב לשירות פעיל נמוכים מאוד. "מצטברים ממצאים בשתי פרשות נפרדות, ספק גדול אם נראה את ראש להב חוזר לתפקידו", אמר גורם במשטרה.

כזכור, בנימין נחקר לראשונה לפני כשבועיים בחשד לעבירות של הפרת אמונים ושימוש לרעה בסמכות, לאחר שהתברר כי היה מעורב בטיפול בתיק רגיש הנוגע לאדם איתו היה בקשר אישי, מבלי שדיווח על ניגוד עניינים. הוא הכחיש את החשדות וטען כי הקשר היה מקצועי בלבד, ותועד כנדרש במערכות המשטרה.

החקירה ארכה למעלה משבע שעות, ובסיומה הוחלט על הרחקתו הזמנית ממתקני המשטרה לתשעה ימים. גם מכשיר הטלפון הנייד שלו הוחרם לצורך בדיקה.

עם תום תקופת ההרחקה, המשטרה הודיעה כי המפכ"ל רב-ניצב דני לוי אישר לבנימין לצאת לחופשה בת שבוע, עד לבירור נוסף.