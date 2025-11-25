לפחות ארבעה שודדים רעולי פנים ניסו לשדוד הערב (שלישי) חנות תכשיטים במרכז מסחרי חדש בעיר אופקים.

מהתיעוד שהופץ מהחנות עולה כי השודדים הגיעו מצוידים בלומים, ניפצו את דלת הזכוכית הראשית ופרצו פנימה.

בתוך החנות נראו שני עובדים - אחד מהם נמלט לחדר צדדי כאשר זיהה את ההתפרצות. עובד נוסף, שנותר במקום, גילה תושייה יוצאת דופן.

העובד רץ במהירות לעבר הקופה, שם לחץ על כפתור חירום שהפעיל מערכת עשן וגז ייעודית. אלו מילאו את החלל והקשו מאוד על השודדים לראות את סביבתם.

השודדים ניסו להמשיך בניסיון לשבור את מתקני התכשיטים, אך לבסוף נאלצו להימלט במהירות ברכב שחיכה להם מחוץ למקום - מבלי שהצליחו לקחת דבר.

לפי העיתונאי ותושב אופקים סימי ספולטר, מדובר באירוע שוד שלישי המתרחש באותו מרכז מסחרי בתוך חודשיים בלבד.

חבר הכנסת אלמוג כהן, תושב העיר וחבר מפלגתו של השר לביטחון לאומי ח"כ איתמר בן גביר, תקף בחריפות: "אפס משילות, אפס פחד. אין משטרה בישראל! המצב הזה לא יכול להימשך!"