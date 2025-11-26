גוגל עובדת על אחד המהלכים המשמעותיים ביותר שלה בעשור האחרון: מערכת הפעלה חדשה למחשבים.

המערכת ככל הנראה תקרא "Aluminium OS". לפי הדיווחים, מדובר באיחוד של שתי הפלטפורמות שהחברה מפעילה כיום - Android ו־ChromeOS.

Aluminium OS לא תהיה גרסה של אנדרואיד לטלפונים, אלא מערכת שנבנית מחדש כדי להתאים באופן מלא למחשבים ניידים, טאבלטים ומחשבים שולחניים. החזון של גוגל הוא ליצור את המתחרה שלה ל־Windows של מייקרוסופט. מערכת שנועדה לרוץ גם על לפטופים זולים ופשוטים לסטודנטים וגם על מחשבי פרימיום חזקים ויקרים. המטרה הסופית היא להוציא את אנדרואיד ממשבצת המובייל ולהפוך אותה למערכת הפעלה כוללת לכל סוגי מערכות המחשוב.

על פי דיווחים, "אלומיניום OS" מבוססת על שילוב של בינה מלאכותית במערכת ההפעלה. בניגוד לקופיילוט של מיקרוסופט, שהוא תוסף חיצוני, כאן מדובר בהטמעה עמוקה של המודל (ככל הנראה Gemini) במערכת ההפעלה.

הצעד נועד ליצור מחשב "חכם" שיעזור למשתמש בפעולות יומיומיות. החל מניהול אוטומטי של חלונות, דרך סידור חכם של קבצים ותוכן, ועד לממשק שיודע להתאים את עצמו להרגלי העבודה של המשתמש.

ממסמכים פנימיים שנחשפו נראה כי גוגל מתכננת להשיק את מערכת ההפעלה החדשה לכל קטגוריות המחיר. שינוי אסטרטגי משמעותי עבור גוגל, שעד היום התמקדה בעיקר בשוק המחשבים הזולים ומחשבים לתחום החינוך ("כרומבוק"). כעת מנסה החברה לפנות גם לשוק המשתמשים הביתיים, ואפילו למשתמשים הכבדים והשוק העסקי.

ומה לגבי המחשבים הקיימים? המעבר לא צפוי לקרות ביום אחד. על פי ההערכות, גוגל תמשיך לתחזק את ChromeOS במקביל למערכת החדשה, אך תעודד את היצרניות לעבור בהדרגה לפלטפורמת האלומיניום. עדיין לא ברור האם מחשבים שנמכרים היום יוכלו לשדרג למערכת החדשה בעתיד, או שהמערכת תגיע רק למכשירים חדשים שנבנו מראש בצורה שתומכת במערכת.