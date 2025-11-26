אחרי 73 שנים שבהן שימש כמחסן וכמעבדת שימור של הספריה הלאומית, הוחזר בית הכנסת ההיסטורי בשכונת ראקושפלוטה שבצפון בודפשט לידי הקהילה היהודית.

ההחלטה עברה פה אחד בממשלת הונגריה ביוזמת ראש הממשלה ויקטור אורבן.

העברת בית הכנסת מתאפשרת בעקבות החלטת ממשלה מיוחדת שאושרה פה אחד. זו הפעם השנייה בלבד בעשורים האחרונים שבה מתקבלת החלטת ממשלה מיוחדת להשבת מבנה קדוש ליהודים - הפעם הקודמת הייתה בהשבת בית הכנסת העתיק באו-בודה, שנבנה לפני כ-250 שנה.

לפני מספר שבועות הושלם הליך המסירה, והמבנה נמסר לידי איגוד קהילות שומרי תורה (EMIH), שהגיש את הבקשה לפני כשנה. כעת פועלים באיגוד לאיתור רב שיוביל את הקמתה של קהילה חדשה בשכונה. העדיפות היא לרב יליד הונגריה, דובר השפה ובקי ברוח המקום.

סיפורו של בית הכנסת משקף את תולדותיה של אחת הקהילות המפוארות בהונגריה. הקהילה נוסדה ב-1857 על ידי יהודים אורתודוקסים שביקשו להקים מרכז תורני שקט מחוץ לרעש של פסט.

תחילה שכנה הקהילה בבית כנסת צנוע, אך עם התרחבותה הוחלט על הקמת מבנה מפואר. בנייתו נמשכה כמעט עשור והסתיימה ב-1927.

עד פרוץ השואה מנתה קהילת ראקושפלוטה כ-3,000 נפש. רובם הגדול נרצחו ב-1944 בידי הנאצים ועוזריהם. לאחר המלחמה שבו למקום כ-300 יהודים ושיקמו את המבנה במהלך השנים 1945-1948, אך בהמשך דעכה הפעילות הקהילתית. ב-1952 הפך המבנה למחסן של הספריה הלאומית, ומשנת 1980 שימש כסדנת שיקום ספרים.

בטקס פתיחת בית הכנסת נכחו עשרות מבני הקהילה המקומית, אישי ציבור ועיתונאים. התרגשות מיוחדת נרשמה בקרב ילידי השכונה, שעמדו במקום בו שמעו בילדותם את תפילות הוריהם וסביהם. "זהו יום של סגירת מעגל", אמרו. "בודפשט מלאה כיום בעשרות בתי כנסת חיים ותוססים - ועכשיו גם ראקושפלוטה חוזרת לחיים".

השר לענייני האיחוד האירופי, יאנוש בוקה, האחראי הממשלתי למאבק באנטישמיות, אמר: "בהונגריה לא סוגרים בתי כנסת - פותחים אותם מחדש. מדינתנו היא כיום המקום הבטוח ביותר ליהודים באירופה".

הרב הראשי מטעם EMIH, הרב שלמה כובש, שניצל את נוכחות המניין כדי לקרוא בתורה במקום לראשונה זה עשרות שנים, אמר: "אחרי 73 שנות נתק, גם ליהודי ראקושפלוטה מגיע לשוב לבית כנסת משלהם. מכאן תצא בעזרת ה' פריחה מחודשת של חיים יהודיים, תורה, אור ושמחה".