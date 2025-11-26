היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה פנתה אמש לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה להקים באופן מיידי תכנית אכיפה מקיפה המכוונת כלפי אלה שנמנעים מחובת השירות הצבאי.

הפנייה באה בעקבות ההחלטה של בג"ץ שניתנה בימים האחרונים, שקבעה כי הממשלה מתרשלת בנושא השוויון בנטל.

בהרב-מיארה ציינה בפנייתה כי "ההחלטה השיפוטית קובעת מסגרת זמן של 45 יום לגיבוש תכנית.

בנוסף, הוברר בהחלטה כי אסור להמשיך ולאפשר הטבות הניתנות באופן ישיר או עקיף למי שנמנע מחובת הגיוס".

לדבריה, "נדרשת הקמה מיידית של מטה בין-משרדי שיקבע מדיניות הטיפול במי שמתחמקים מהשירות, בהשתתפות כלל הגורמים - ובכלל זה משרד ראש הממשלה, הביטחון, האוצר, המשפטים והצבא - תוך עמידה בלוח הזמנים שנקבע".

היועצת המשפטית סיימה את פנייתה בציון כי משרדה מוכן להציג את הכנות שכבר בוצעו בנושא, ובכלל זה אמצעי אכיפה מנהליים שניתן להפעילם באופן מיידי - ללא צורך בהליכי חקיקה נוספים.

לפני ימים אחדים בג"ץ הורה לממשלה לגבש תוכנית אכיפה אפקטיבית בתוך 45 ימים כלפי משתמטים מגיוס.