בזמן שחמאס מתחזק בלבנון ומהדק את שיתוף הפעולה עם חיזבאללה, הג'יהאד האסלאמי מבסס בחשאי כוח צבאי משמעותי על אדמת סוריה, כך דווח הבוקר (רביעי) בכאן רשת ב'.

על פי הדיווח ארגון הטרור מחזק בשבועות האחרונים ביתר שאת את מוקדי הכוח של הזרוע הצבאית שלו בסוריה, ובעיקר במחנות הפליטים הפלסטינים באזור דמשק.

בג'יהאד האסלאמי מעריכים כי סוריה היא אזור שבימים אלה נוח לו להתבסס בו צבאית מול ישראל בשל האיסור הלא-רשמי של ארצות הברית על ישראל לתקוף על אדמת סוריה.

המהלך נעשה מתחת לפני השטח אך תוך תיאום מלא עם הממשל בדמשק. למשטרו של אחמד א-שרע יש שליח מיוחד שתפקידו לייצר תקשורת מול הנהגת הג'יהאד האסלאמי וראשיו מודעים להתחזקות הצבאית של ארגון הטרור, שעלולה להביא לאיום משמעותי על מטרות ישראליות בצפון.