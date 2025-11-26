גבר איטלקי בן 56 מהעיירה בורגו וירג'יליו שבצפון איטליה נעצר בתחילת חודש נובמבר בחשד חמור להונאה, לאחר שהתחזה לאמו המנוחה במשך כשנתיים - על מנת להמשיך ולגבות את קצבת הפנסיה שלה.

על פי הודעת המשטרה המקומית, הגבר הסתיר את גופתה של אמו, שנפטרה בשנת 2022, במקום להביאה לקבורה - והחל להתחפש בדמותה. הוא השתמש בתסרוקת, פאה, תכשיטים, איפור ואפילו שפתון ולק לציפורניים, והקפיד להופיע במוסדות הרשויות המקומיות בדמותה.

הפרשה נחשפה לאחר שבתחילת נובמבר הגיע האיש למשרדי משרד הפנים המקומי בעיר מנטובה, וביקש לחדש את תעודת הזהות של אמו. אחד מאנשי הצוות במקום חשד ב"אישה" שישבה מולו והזעיק את המשטרה. לאחר חקירה קצרה התברר כי מדובר בגבר שהתחזה לאמו במשך קרוב לשנתיים.

במהלך חיפוש בביתו של האיש מצאו השוטרים את גופתה של האם מוסתרת בתוך חדר הכביסה. כעת הוא צפוי לעמוד לדין בגין עבירת הונאה חמורה.

ראש עיריית בורגו וירג'יליו, פרנצ'סקו אפורטי, התייחס לפרשה ואמר לעיתון "קוריירה דלה סרה": "הגבר נכנס למשרדי המועצה כשהוא לבוש כאישה זקנה. הוא עטה שפתון, לק, תכשיטים ועגילים מיושנים, והיה לו שיער קצר בצבע חום כהה. הוא ניסה לחקות קול נשי, אבל מדי פעם כמה תווים גבריים חמקו".