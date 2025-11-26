רגע רפואי מרגש במיוחד נרשם בשבוע שעבר במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים: מנתח הלב הבכיר ד"ר דני פינק, ניתח בהצלחה קצין צעיר בצה"ל - 21 שנה בדיוק לאחר שניתח את אימו, בהיותה בהריון מתקדם, באותו בית חולים ובאותה מחלקה.

בליל ראש השנה תשס"ה הגיעה האם, יעל (שם בדוי), בשבוע ה-25 להריונה לבית החולים כשהיא סובלת מקרע מסכן חיים באבי העורקים. ד"ר פינק, אז מנתח לב צעיר, הוקפץ למרכז הרפואי וביצע ניתוח חירום מציל חיים. לאחר מכן נולד בנה א' בניתוח קיסרי בשבוע ה-29 להריון ואושפז בפגייה.

שניהם אובחנו מאוחר יותר עם תסמונת מרפן - תסמונת גנטית העלולה לגרום לפגיעות בלב ובכלי הדם - ונשארו במעקב רפואי צמוד לאורך השנים.

בספטמבר האחרון, לאחר שחש בכאבים עזים, הגיע א', כיום קצין ביחידה מסווגת בצה"ל, לבדיקה בשערי צדק. האבחון העלה כי גם הוא סובל מקרע באבי העורקים, ונדרש לניתוח חירום - בדיוק כמו אמו 21 שנים קודם לכן. את הניתוח ביצע שוב ד"ר פינק, כיום מנהל המחלקה לכירורגיית לב במרכז הרפואי.

"היה לי ברור שאנחנו עושים הכל כדי להציל אותה ואת העובר", נזכר ד"ר פינק, "השנה קצת אחרי ראש השנה, שוב קיבלתי טלפון שא', התינוק החמוד מלפני 21 שנים זקוק לניתוח דחוף. זו סגירת מעגל מרגשת שהובילה לכך שכבר הפכנו למשפחה".

א' עצמו סיפר: "ידעתי במשך השנים על סיפור הלידה המיוחד שלי, ועל התסמונת שיש לי. מספר ימים לפני שהייתי צריך לעבור בדיקת מעקב שגרתית חשתי בכאבים חריגים באופן קיצוני והגעתי לביה"ח. אבחון מהיר זיהה קרע באבי העורקים, ושוב הוזעק מביתו ד"ר פינק לניתוח חירום, שהציל את חיי בדיוק כמו שקרה 21 שנה קודם לכן שהציל את חייה של אימי".

גם יעל, אמו של א', התרגשה מהאירוע: "לפני 21 שנים כשפגשתי את ד"ר פינק לראשונה לא האמנתי שהקשר איתו יהיה כה חזק ולאורך כל כך הרב שנים, וידעתי שאם א' יזקק לניתוח - ד"ר פינק יהיה המנתח".