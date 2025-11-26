הרב פנחס זקלס מבית חב"ד בזגרב מתאר בשיחה עם ערוץ 7 את התלבטותם של מאות סטודנטים ישראלים לרפואה הלומדים באוניברסיטת זגרב על רקע המחסור ברופאים בישראל.

לדבריו, "זה כבר לא סוד שהאתגר שהרפואה בישראל מתמודדת עם מחסור ברופאים. האם הפתרון טמון בסטודנטים שלומדים בגולה שבסיום הלימודים יחזרו לארץ? המענה כנראה הוא תלוי כמה נשקיע בהם".

הרב זקלס מספר כי זו השנה העשירית שבה 95 אחוזים ממצטייני הדיקן הם ישראלים, וציין כי "וזה לא בגלל הכמות אלא בגלל האיכות". לדבריו, כ־450 ישראלים לומדים כיום רפואה בזגרב, ושמם מוכר במחלקות האוניברסיטה ובמחלקות בתי הרפואה. עוד הוא מתאר דיונים פנימיים המתקיימים בין הסטודנטים, הבוחנים האם לשוב לישראל או לעבור לארצות הברית ומדינות באירופה המציעות תנאים כלכליים מפתים.

לדברי הרב זקלס, מי שמנסה להשפיע על הסטודנטים לשוב לישראל הוא בית חב"ד המקומי, המפעיל את מרכז בארי שהוקם לאחר ה־7 באוקטובר, "קראנו לו בשם זה וחשבנו כישראלים ויהודים איך נוכל לציין ולזכור את הנופלים וקראנו למרכז על שם הקיבוץ והנופלים שם". הרב זקלס ורעייתו רייזי מקיימים במקום פעילויות לימודיות, סעודות שבת ותמיכה קהילתית שוטפת, והוא מוסיף, "רובם של הסטודנטים רואים בבית חב"ד כבית שני לשהותם בזגרב מה שמאוד מקל את החיים וגם מוצאים שם חום ביתי ומקום לשבת ללמוד ולעשות שיעורי בית וכדומה".

הרב זקלס מציין כי פעילות זו משפיעה על עמדותיהם של רבים מהסטודנטים הישראלים, "כי ברגע שסטודנט מבין את המשמעות של היותו יהודי ועל חשיבות של בניית הארץ הרבה מהם משנים את דעתם וחוזרים לארץ". לדבריו, בשנים האחרונות חיתן עשרות זוגות שהכירו בבית חב"ד, ורבים מהם שבו לישראל ומשתלבים במערכת הבריאות הציבורית.

עוד הוא מוסיף כי "נראה שלבינתיים רוב אלו שמסיימים בשנה זו את השנה השישית שלהם יעשו את המבחן הרישוי הישראלי ויחזרו לארץ. אין לנו ספק זו היא גם תוצאה ישירה של הפעילות של בית חב"ד".

לצד זאת, הוא מציין את מאמציו של ארגון "עולמי", ומדגיש כי "המשאבים לא גדולים אבל הרצון והמוטיבציה גדולים מאוד". לדבריו, הפעילות הענפה מחזקת גם את הקהילה היהודית המקומית ונותנת לה כוח משמעותי.