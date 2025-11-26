פרקליטות המדינה הגישה הבוקר (רביעי) תגובה מקדמית לבית המשפט לקראת הדיון בעתירות שהוגשו נגד מינויו של השופט בדימוס יוסף בן חמו לתפקיד מלווה החקירה בפרשת הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי.

במסמך שהוגש נטען כי שר המשפטים יריב לוין פעל בניגוד להוראות החוק ולפסיקת בג"ץ, כשהחליט לקלוט את בן חמו לתפקיד זמני כעובד מדינה, לצורך מינויו בלבד. "ההחלטה מרוקנת את לשון החוק מתוכן", נכתב.

תגובת הפרקליטות המלאה

לטענת המדינה, החוק מחייב כי תפקיד היועצת המשפטית המלווה יוטל רק על עובד מדינה בכיר - קריטריון שבן חמו לא עמד בו במועד קבלת ההחלטה, אלא גויס "אד הוק" למשרה זמנית.

עוד נכתב כי הליך ההיוועצות עם נציב שירות המדינה, שנדרש על פי חוק, התבסס על תשתית חלקית בלבד, בלי פירוט האם פנה השר למועמדים אחרים משורות שירות המדינה, מה היו שיקוליו, ובאלו אמצעים בוצע התהליך.

בתגובה שהוגשה על ידי עו"ד רן רוזנברג מהמחלקה לבג"צים נטען כי מכתב ההיוועצות ששלח לוין ב-18 בנובמבר נכתב "ללא ליווי משפטי וללא הנמקה עובדתית".

לדברי הפרקליטות, ההליך כולו התקיים בפרק זמן קצר ביותר של 48 שעות, ומיד לאחר מתן פסק הדין בבג"ץ - פסק הדין שקבע את אמות המידה לפיהן ניתן למנות מלווה חיצוני לחקירה.

עוד נטען כי המינוי לווה בחשש לשיקולים זרים, נוכח התבטאויות של ח"כ משה סעדה, שציין בוועדת החוקה כי לדעתו על התובע המלווה לחקור את היועצת המשפטית לממשלה. "אמירות כאלה מצביעות על חשש ממשי כי מטרת ההליך הייתה להביא להחלפת היועצת המשפטית באמצעות קביעת זהות התובע", נכתב.

העתירות, שהוגשו על ידי התנועה לאיכות השלטון ולשכת עורכי הדין, יידונו בהרכב של הנשיא יצחק עמית והשופטים וילנר וכבוב. הפרקליטות מבקשת להורות על ביטול המינוי של בן חמו ולפסול את החלטת השר.

מנגד, שר המשפטים יריב לוין פנה לשופטי בג"ץ בבקשה לדחות את העתירות ולתת למינוי להיכנס לתוקף.

לדבריו, העיכוב במינוי עלול להוביל לשיבוש החקירה: "כל שעה שחולפת מגבירה את החשש מפני שיבוש החקירה על ידי הגורמים המעורבים בה".