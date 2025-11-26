שני פועלים נהרגו הבוקר (רביעי) לאחר שנפלו מגובה באתר בנייה ברחוב בועז שברמת השרון.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו את השניים כשהם מחוסרי הכרה וללא סימני חיים, וסבלו מפגיעות קשות בכל חלקי גופם.

על פי עדויות מהזירה, השניים נפלו מגובה של כחמש קומות במהלך עבודתם. חובשים ופראמדיקים ביצעו בהם פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותם במקום.

פראמדיק מד"א מוחמד מטר, יחד עם החובשים הבכירים מיכל לוי, חיים דגן וישי ראובן, מסרו מהזירה: "כשהגענו למקום, הפועלים באתר בנייה הובילו אותנו אל 2 הגברים ששכבו כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית".

"סיפרו לנו שהם נפלו מגובה של כ-5 קומות במהלך עבודתם ומיד חייגו למוקד 101 של מד"א. ביצענו פעולות החייאה כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותם של 2 הפועלים".

נסיבות התאונה נבדקות על ידי המשטרה ומשרד העבודה.