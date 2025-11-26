לאחר 14 שנים, התכנסה אתמול (שלישי) ועידת הליכוד לבחירות כלליות למרכז המפלגה, למועצות הסניפים ולסניפים המקומיים - מהלך נדיר שבמסגרתו מתמודדים בכירי המפלגה זה מול זה על מוקדי הכוח הפנימיים.

מתוך כ-140 אלף מתפקדים, הצביעו כ-53%, ובמהלך יום ההצבעה נבחרו כ-4,000 חברי מרכז.

המרכז, הנחשב למוסד העליון של הליכוד, מהווה גורם משפיע בהכרעות פנים-מפלגתיות, כולל על מבנה הרשימה לכנסת ועל ניהול סוגיות אידיאולוגיות.

אחד הקרבות הבולטים נערך בראשון לציון - סניף גדול במיוחד - שם זכו ח"כ דוד ביטן וחבר מועצת העיר איתן שלום ל-86% מהקולות.

בירושלים שילבו כוחות השר ניר ברקת וח"כ דודי אמסלם, וזכו ב-62% מהקולות, חרף יריבותם בעבר. עם זאת, ח"כ עמית הלוי, שנתמך בידי קבוצות צעירות וליברליות, גרף 38% מהקולות - הישג נאה שהעניק לו ייצוג משמעותי.

ניצחון מרשים נרשם גם בסניף בנימין: הרשימה המאוחדת בראשות ראש המועצה ישראל גנץ וח"כ אביחי בוארון, יחד עם שלמה פייג, ישי מרלינג וח"כ לשעבר שבח שטרן, זכתה בכ-80% מחברי המרכז - והשיגה שליטה רחבה על הסניף.

בבאר שבע, אחד הסניפים המרכזיים בדרום, הודח היו"ר המכהן שמעון בוקר, בתמיכת השר קרעי, בידי סנ"צ (בדימוס) יוסי פיטוסי, לשעבר לוחם בימ"מ.

בעפולה זכה יו"ר הקואליציה אופיר כץ ל-70% מהקולות, בעוד בחיפה נתן הציבור המקומי אמון במועמד הנתמך בידי ח"כ אריאל קלנר (65%).

השר ישראל כ"ץ ספג שורת הפסדים, לאחר ששניים מיועציו, בעכו ובכפר סבא, כשלו בבחירות המקומיות. כ"ץ נמנע הפעם מנוכחות בשטח, לטענתו בשל מיקוד בהבטחת תמיכה לראשות מזכירות הליכוד, אך בינתיים מאזן הכוחות הפנימי לא נוטה לטובתו.

השר שלמה קרעי רשם הצלחה בבני ברק עם 72% לקבוצתו, אך הפסיד בבאר שבע. מיקי זוהר הפסיד אף הוא בבאר שבע, אך רשם ניצחון בקריית גת עם כשני שלישים מהקולות. איש היח"צ החרדי יוסי רוזנבוים ניצח בביתר עילית עם 54 אחוזים.

אחת הסצנות הסוערות נרשמה בירוחם, שם תועד עימות פיזי בין ראש המועצה נילי אהרון לבין מצביע. האירוע התרחש סמוך לקלפי, כאשר חילופי דברים בין הצדדים הידרדרו לדחיפות, קללות ואיום. ברקע: טענות להתנהלות לא הוגנת ולהפעלת לחץ מצד אנשיה. לבסוף, אהרון ניצחה ברוב גדול.

הבחירות לוּו בסדרת דילים ופשרות: למשל, בסניף באר טוביה המזוהה עם ישראל כ"ץ, סוכמה חלוקת השליטה בינו לבין נציגי מיקי זוהר ללא הצבעה. בגבעת שמואל גרף דור חרלפ 57% מהקולות, ובסניפים נוספים שבהם הודחו דמויות ותיקות, דוגמת דודי לניאדו בתל אביב וארנון גלעדי שפרש ערב הבחירות.

בסך הכול הצביעו עשרות אלפי מתפקדים בכל רחבי הארץ - מצפון ועד אילת. התוצאה: מבנה חדש של השפעה פנימית במפלגת השלטון, רגע לפני ההכרעה בפריימריז שיקבעו את רשימתה לכנסת.