טקס האזכרה הממלכתי לזכר ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון ז"ל, נערך היום (רביעי) בשדה בוקר שבנגב, בהשתתפות נציגי ממשלה, בני משפחה ואישי ציבור.

במהלך הטקס התעורר עימות מילולי, כאשר יריב בן אליעזר, נכדו של בן גוריון, תקף את נוכחות שר הנגב והגליל יצחק וסרלאוף ממפלגת עוצמה יהודית.

בן אליעזר אמר בדבריו, "לא לכבודו של סבא שלי שנציג הממשלה הוא נציג מפלגה כהניסטית. זה אצבע בעין לכל אוהבי בן גוריון".

הנשיא יצחק הרצוג אמר בטקס: "ההתייצבות שלנו כאן, השנה, היא התייצבות כואבת ודרוכה. אנחנו עומדים כאן אחרי יותר משנתיים של מלחמה רב-חזיתית; ובה בעת אנו עומדים בפתחה של שנת בחירות. והצמידות הזו, בין האחווה שנכפתה עלינו בשדה הקרב, לבין הפילוג שמאיים עלינו בקלפי, היא לב ליבו של האתגר הישראלי הנוכחי - אתגר הממלכתיות".

עוד הוסיף: "בן גוריון, שידע גם ידע להיות יריב פוליטי מר, הבין גם דבר נוסף: ממלכתיות היא לא אחדות מזויפת. במילים אחרות, ובשונה מדעה שהפכה רווחת ברחוב הישראלי, ממלכתיות אין פירושה עמידה פסיבית ב'אמצע' מדומיין, תהא המפה הפוליטית אשר תהא. אלא זאת עמדה ערכית לרעיון הממלכתיות יש משמעות פוזיטיבית".

אנחנו נמצאים ברגע מבחן לממלכתיות הישראלית, רגע קיומי אפילו. אנחנו כבר יודעים מה קורה בשנת בחירות - שפה קשה, לעיתים אלימה, ברשתות, בצמתים, בכנסת, לפעמים גם סביב שולחן השבת. מילים שהיו שמורות לאויבים מבחוץ, נזרקות כלפי מי שחולק עליי מבפנים. הלהט מטשטש את הגבולות ומוביל למקומות מסוכנים".

לסיום אמר: "דווקא מתוך הערכה זו, ובמיוחד בעת הזאת, אני קורא להציב לנגד עינינו את האחווה הישראלית, לכבד את המחלוקות - כשישנן - ולקיים את הוויכוחים הנחוצים והחשובים במקום הנכון, בצורה הנכונה, למען ביטחון המדינה, למען אמון הציבור, למען כולנו".