במהלך דיון חסוי שנערך היום (רביעי) בוועדת החוץ והביטחון בכנסת, התגלע עימות בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לבין מספר חברי כנסת, על רקע מדיניות הממשלה בנוגע למעצרים מנהליים כלפי מתיישבים ונערי גבעות.

חברי הכנסת אלעזר שטרן ורם בן ברק תקפו את השר כ"ץ על סירובו להפעיל מעצרים מנהליים: "מדובר בטרוריסטים יהודים. כל עוד לא תיעשה פעולה ממשית - המצב יימשך ואף יתרחב", טענו.

השר כ"ץ דחה את הקריאות ואמר: "אני עומד מאחורי ההחלטה שלא לאשר מעצרים מנהליים. אין כאן שיקול פוליטי או פריימריז. מדובר ב-70 נערים מגרעין קשה, מתוך 300 בגרעין רחב יותר, ו-800 בסך הכול. אף אחד - לא שב"כ, לא משטרה ולא צה"ל - לא ביקש מעצרים מנהליים".

כ"ץ הסביר כי יש כיום 132 חוות ביהודה ושומרון שפועלים להסדרתן, ורובן תורמות לביטחון. לדבריו, לעומתן קיימים 42 מאחזים בשטחי A ו-B, שם פועלים חלק מנערי הגבעות.

ח"כ מאיר פרוש העיר בדיון: "אולי תעביר את הטיפול לנערי הגבעות ליועמ"שית? הרי יש לה רעיונות רבים כשמדובר בחרדים". השר כ"ץ השיב: "היועמ"שית איננה".

חברי הכנסת צבי סוכות, לימור סון הר מלך ושרון ניר יצאו להגנת העמדה של שר הביטחון. לדבריהם, "הפרויקטור אביחי תנעמי מבצע עבודה מקצועית ורגישה מול נערי הגבעות".

סון הר מלך תקפה את ח"כ בן ברק וח"כ מרב מיכאלי, ואמרה: "אתם מוזילים את מושג הטרור. יש דרכים לטפל בנערי הגבעות - מעצרים מנהליים איננה אחת מהן".

בהמשך התייחס כ"ץ למצב הביטחוני ואמר: "לא היה מצב ביטחוני טוב יותר בגבול הצפון מזה 20 שנה. אנחנו מגיבים ומסכלים כל איום ביטחוני. מאז סיום 'חיצי הצפון' נהרגו 360 מחבלים חיזבאללה".

על הלחימה בעזה אמר, "מטפלים בכל השטח שאנחנו שולטים בו עד המנהרה האחרונה. מה שהוביל להסכם האחרון זו ההחלטה לכבוש את עזה". הוא שיגר עקיצה לעבר הרמטכ"ל: "היום לכולם ברור מי צדק בוויכוח".

בהמשך התייחס לעימות עם הרמטכ"ל: "יש לנו יחסי עבודה מקצועיים טובים. לא קשור לפריימריז. העמדה העקרונית שלי לפני שמקדמים מינויים צריך לסיים את כל התחקירים כמו שצריך לפי ועדת תורג'מן".