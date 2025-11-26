שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע היום (רביעי) על כוונתו לחתום על צו להרחבת הפטור ממע"מ בקניות בייבוא אישי - מסכום של 75 דולר כיום ל-150 דולר. הצו פורסם להערות הציבור, ולאחר תקופה של 21 יום יוכל השר לאשר אותו סופית.

לפי משרד האוצר, המהלך מהווה חלק ממהלך כולל במאבק ביוקר המחיה, והוא נועד לעודד תחרות חופשית מול יבואנים גדולים וקבוצות שליטה בתחום ההלבשה, ההנעלה והמוצרים האישיים.

במשרד האוצר מציינים כי מחירי ההלבשה וההנעלה בישראל גבוהים בכ-28% מהממוצע במדינות ה-OECD. לדבריהם, כ-40% מהשוק נשלט בידי ארבע חברות גדולות - מצב שמוביל לרמת מחירים גבוהה ומצמצם את כוח הקנייה של הציבור.

על פי הנתונים, ישראל מדורגת במקום ה-22 מתוך 38 מדינות במדד כוח הקנייה של האזרחים, בין היתר בשל רמת מחירים יקרה ביחס להכנסה הממוצעת.

לדברי סמוטריץ': "הצרכן הישראלי משלם יותר מחברו במדינות המערב. הסיבה המרכזית לכך נעוצה בעובדה כי סקטורים שלמים מוחזקים בידי מונופולים וטייקונים שמנצלים את המשק הסגור כדי לגבות מחיר יקר ולא מוצדק מהצרכן הישראלי. החלטתי להגביר את התחרות בתחום הזה ולהוזיל בכך את סל המחייה עבור משקי הבית בישראל".

לאחר השלמת הליך ההערות הציבוריות, צפויה ההחלטה להיכנס לתוקף ולשנות את כללי הייבוא האישי באופן שיקל על צרכנים רבים בישראל.