בבאר שבע הושק בשבוע האחרון מיזם חדשני בשם "בית המדרש למנהלים ואנשי מעשה", המיועד לשדרה הניהולית של מוסדות הציונות הדתית בדרום.

המיזם מתקיים בבית מוריה, במטרה לבסס מרחב לימוד ושיח תורני קבוע עבור מקבלי ההחלטות בזירה החינוכית, הקהילתית והציבורית.

היוזמה הוקמה על ידי חבר מועצת העיר באר שבע, יאיר תורתי, בשיתוף מוסדות בית מוריה, בהשראת דרכם וחזונם של הרב אלישע וישליצקי זצ"ל והרב שמעון כהן, ראש המוסדות.

לדברי המארגנים, מדובר במהלך שנועד להציב את ערכי התורה כבסיס לדיון בנושאים אקטואליים ובוערים בחברה הישראלית, מתוך זיקה לעשייה בשטח.

למפגש הראשון הגיעו שורת בכירים מהציבור הדתי-לאומי בדרום, ובהם הרב דוד חטואל, אבי וורצמן, ליאור ליפשיץ, אליעזר בארט, הרב רחמים פיניש, ציון חדד ואחרים - מנהלי מוסדות, ראשי ישיבות וגרעינים תורניים.

במהלך המפגש נשאו רבנים מובילים דברי תורה וחשיבה רעיונית: הרב צבי קוסטינר דיבר על חשיבות עמידה על האמת הציבורית והאישית, הרב ערן טמיר העמיק במשנת הציונות הדתית כמנוע ערכי למדינה, והרב שמעון כהן סיים בשיחה על החיבור בין הרוח והמעשה בעבודת ה' ובתהליכי גאולה.

על פי התכנון, בית המדרש יהפוך למסגרת קבועה ויתכנס אחת לחודש - ביום רביעי שלפני שבת מברכים.