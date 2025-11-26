שוטרי משטרת חולון במרחב איילון עצרו אתמול (שלישי) שני חשודים - צעיר בן 20 מבני ברק ונער בן 16 מאזור גוש דן - בחשד לביצוע שודים וגניבות של עשרות אלפי שקלים, תוך ניצול פלטפורמה לסחר במטבעות דיגיטליים.

המעצר הגיע לאחר חקירה סמויה שנמשכה כחודש, בעקבות מספר תלונות שהצביעו על דפוס פעולה דומה.

לפי החשד, השתמשו השניים בדף פייסבוק העוסק במסחר במטבעות וירטואליים כדי ליצור קשר עם קורבנות ולקבוע איתם מפגשים לביצוע עסקאות לכאורה.

במהלך אחד המפגשים תקפו החשודים את הקורבן, ריססו אותו בגז פלפל וניסו לשדוד ממנו כסף, אך הוא הצליח להימלט. במקרים אחרים חטפו החשודים כסף מידי הקורבנות ונמלטו מהמקום.

במסגרת החקירה הסמויה הצליחו חוקרי המשטרה להגיע לזהותם. אתמול נעצרו השניים בידי בלשי המשטרה והועברו לחקירה.

בחיפוש בביתם נתפסו מחשבים ניידים, ארנק ביטקוין וטלפונים ניידים. היום יובאו החשודים לבית משפט השלום לדיון בהארכת מעצרם.