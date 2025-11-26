מנהיג הפלג הירושלמי, הרב עזריאל אויערבך, תקף בחריפות את פסק הבוררות שניתן בעניין ישיבת פוניבז'.

הדברים נאמרו בכנס "אהבת קדומים" של קהילת "בני התורה" שהתקיים באשדוד לרגל עשור לפטירתו של ראש הישיבה הרב דוד צבי קרלנשטיין זצ"ל, ראש ישיבת גרודנא.

"אנו אבלים ודווים על כבוד התורה ולומדיה, מה שקרה לישיבה הקדושה, שיותר משבע מאות לומדי תורה הוטל עליהם גרזן על ידי שופט הערכאות לעזיבת מקום התורה, בעירום ובחוסר כל, בביזוי גדול של פוסק הדור זצוק"ל, נורא", אמר הרב אויערבאך. "ואנו אבלים ודווים על זה. ואנו תפילה שהתורה תבקש את עלבונה".

במעמד, שהיה מוקדש לסיום הש"ס שנלמד במשך השנה האחרונה לעילוי נשמת ראש הישיבה זצ"ל, השתתפו מאות רבות מבני קהילת בני התורה באשדוד ותלמידי ישיבת גרודנא.

דברי הרב אויערבאך משקפים את הסערה המתחוללת בעולם הישיבות בעקבות פסק הבוררות, שהורה על פינוי מאות תלמידים מישיבת פוניבז'.

מנהיג הפלג הירושלמי הדגיש את הפגיעה לא רק בלומדים עצמם אלא גם בכבודו של פוסק הדור שהורה על ניהול הישיבה.