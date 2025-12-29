עבור הודיה ארנברג (31) מירושלים, העשייה החברתית היא לא רק מקצוע, אלא דרך חיים.

כמי שעובדת כמרפאה בעיסוק עם נוער בסיכון ומשלימה תואר שני בתרפיה באמנות, היא רגילה לפגוש אנשים בצמתים המורכבים של חייהם.

בראיון לפודקאסט "להכיר מקרוב" של פרויקט 252, היא חוזרת לנקודת המפנה שלה בשליחות בארגנטינה מטעם בני עקיבא: "זו חוויה ששינתה לי את התפיסה. הקשר עם החניכים שם הפך למשפחה של ממש, וזה מלווה אותי עד היום בעבודה ובחיים האישיים".

אבל כשהשיחה מגיעה לעולם הדייטים, הודיה בוחרת לשים את הקלפים על השולחן ולדבר על מה שרבים מרגישים אבל חוששים לומר. "יש המון רעשי רקע", היא משתפת בכנות. "אנחנו חיים בחברה עם המון ציפיות וסטיגמות על איך תהליך זוגי 'אמור' להיראות. הלחץ הזה לא בריא. צריך להבין שלא כל אחד יודע להיות שדכן, ולא כל הצעה חייבת להתקבל רק כי 'לא נעים'. בסוף, חייבת להיות רגישות והבנה לצרכים האמיתיים של האדם שמולך".

התובנה הזו לא הגיעה ביום אחד. הודיה מתארת תהליך של התבגרות ושחרור מהצורך לרצות את הסביבה. "לקח לי זמן להבין שאם אין חיבור אמיתי, אין טעם למשוך את זה רק כדי לסמן וי חברתי", היא מסבירה. "יש מקומות שבהם את פשוט חייבת להקשיב לעצמך. זה לא עניין של סטטוס, אלא של נאמנות לאמת הפנימית שלך".

את המסר שלה היא מבקשת לסיים בנימה של קבלה עצמית, דווקא בתוך המרוץ לזוגיות. "אנחנו צריכים ללמוד לכבד את הבחירות שלנו ולאהוב את עצמנו בתוך התהליך", היא מסכמת. "היום אני מעדיפה להיות מי שאני באמת, גם אם זה לא תמיד מסתדר עם התבנית שציפו ממני להיכנס אליה".



חושבים שיש לכם הצעה טובה עבור הודיה? מוזמנים ליצור עם רות, אשת הקשר של הודיה:

058-4041269