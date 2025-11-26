רס"ן (מיל') גולן קריגר, ששירת במשך 13 שנים במערך השריון ופיקד על כוחות לחימה במלחמת חרבות ברזל, מפרסם בימים אלה את ספרו החדש "היינו הקונספציה".

הספר כולל עדות מהשבעה באוקטובר והתמרון הקרקעי בעזה, לצד בחינה ביקורתית של מצבה של מערכת הביטחון בשנים שקדמו לאירועים.

בין הנושאים בהם נוגע הספר: מחדלים פיקודיים, גבורה בשטח, הנהגה בשעת חירום, אחריות אישית והתמודדות עם פציעה קשה לאחר הלחימה.

בתחילת הספר מצורפת הקדמה שכתב תת-אלוף בני אהרון, שפיקד על חטיבה 401 במהלך המלחמה. "בשבעה באוקטובר 2023 נכשלנו כצבא בהגנה על מדינת ישראל. הכישלון לא היה אירוע נקודתי אלא קצה של שנים שבהן נמנענו מלפעול, ובעיקר חשבנו מחשבות שגויות על עוצמתנו, על המציאות סביבנו ועל האויב שנגדנו".

לדבריו, לוחמי חטיבה 401, ובהם לוחמי פלוגה א' של גדוד 46, פעלו מידית בלא שהמתינו להוראות. "הם הכינו את הטנקים בנחישות, ובתנועה לילית היסטורית חצו על גבי הטנקים את מדינת ישראל לעבר עוטף עזה... הפלוגה הייתה כוח מחץ מכריע בקרבות השבעה באוקטובר".

הספר, כך על פי אהרון, אינו רק תיעוד של קרבות. "גולן מספר מעיניו של מפקד צעיר ונמרץ בחטיבה 401 על הקונספציה שהובילה את מדינת ישראל וצה"ל לשבעה באוקטובר, בביקורתיות מקצועית ותוך קבלת אחריות אישית מציב גולן תמונת מראה לצה"ל ולחברה הישראלית".

קריגר, שנפצע קשה בקרבות והוגדר על ידי אהרון כ"דמות מופת - מנהיג, לוחם, שריונר, קצין במילואים, איש משפחה וחבר", מתאר בספר גם את ההתמודדות האישית והמשפחתית שלו לאחר הפציעה.

"זה לא רק הסיפור שלי. זו עדות אותנטית, בוערת, על דור שהסתער על האויב - כדי שלא נעמוד עוד מול חורבן בלי תשובה", כתב קריגר. הספר, לטענתו, אינו רק תיעוד של לוחם - אלא קריאה לתיקון, שנכתבת בדיו של דור הלוחמים ששילמו בדם את מחיר העיוורון אך חוו גם את עוצמת היצירתיות והאומץ בשדה הקרב.

בין השאלות שמעורר הספר: מדוע הסתובבו קצינים בכירים בג'ינס וטי שירט בגבול הצפון? כיצד הגיב ראש אמ"ן לביקורת על תרדמת צבא היבשה? ומה החזיק את קריגר כשהוביל את לוחמיו לתוך נמ"ר עמוס הרוגים?

קריגר הוא סמנכ"ל בחברת סחר בין-לאומי, בוגר קורס מג"דים במילואים, בעל תואר ראשון במדעי המדינה ותואר שני במנהל עסקים. מתגורר בעלי זהב, נשוי ליפעת ואב לנוה, גלעד, נטע ובר.