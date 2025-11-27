עו"ד עומר בן חמו, סמנכ"ל תנועת 'המילואימניקים דור הניצחון' מבקר בחריפות את ההחלטות שקיבל הרמטכ"ל ביחס לקצינים הבכירים אותם מצא כאחראים לכשל שקדם לטבח השבעה באוקטובר.

"יש פער אדיר בין דין הלוחם והמפקד הזוטר לבין דין המפקד הבכיר", אומר בן חמו ומציג כמה דוגמאות שמוכרות לרבים: "כשהייתי במסלול באגוז היינו בניווט באזור ירושלים. חבר טוב, אחרי שנה וחודשיים במסלול, עצר לאכול שווארמה. באותו יום הוא נשפט ועף מהיחידה. חבר אחר שאיבד נשק ישב בכלא. לעומתם האנשים האלה איבדו את הגבול הדרומי ולא קורה להם כלום".

מוסיף בן חמו ומזכיר כי "אחרי האסון הנורא הזה הודח רק מפקד אחד בצה"ל. הרצי הלוי וחליוה פרשו לבד, כל הקצינים שקיבלו הערות פיקודיות כבר סיימו את השירות. הודח רק הקמ"ן של אוגדת עזה. נדמיין חברה פרטית שהרווחים יורדים בה בשלושים אחוז. הרי ראשים ייערפו ומצבת העובדים לא תישאר אותו דבר. אחרי השבעה באוקטובר צה"ל לא חושב שאנשים צריכים ללכת הביתה. איזה מסר זה מעביר ללוחם שבקצה? איפה הדוגמא ללוחמים ולמפקדים? חיילים יושבים במעצר כי לקחו מזכרות מבית בעזה והאנשים שאחראים לשבעה באוקטובר לא מודחים. איפה נעצרת האחריות?", הוא שואל.

בן חמו מזכיר כי הצבא ידע להעניש גם קצינים בכירים על עבירות אחרות, פחותו בהרבה, כפי שהיה במקרה צ'יקו תמיר ועימאד פארס, כך גם כשהחליטו לעצור את קידומו של עופר וינטר רק משום שתפיסתו לא מצאה חן בעיני מישהו. "יש פחד מכוחות חדשים שעולים בעם ישראל, כוחות ללא גישה של הכלה וסבבים ובמטכ"ל מבינים שאחרי שיעיפו את הגוורדיה הישנה שהוכיחה בשבעה באוקטובר שהיא לא ראויה ייכנסו אחרים, עיין ערך מקרה זיני. הפחד הגדול הוא השינוי ברוח".

בדבריו מדגיש בן חמו כי לא בוער לו לראות את הפנסיה של אלוף הפיקוד נחתכת או שקצין כלשהו יישב בכלא. אלא משהו אחר מעסיק אותו. "אני חרד לצבא כי צבא שזה המסר שהוא שולח, שאתה יכול להיות אחראי על הגזרה הדרומית ותישאר לאורך כל המלחמה ותפרוש מרצונך ואחר כך יגידו לך שאתה לא יכול לעשות מילואים, איזה מסר זה מעביר ללוחם ולמפקד בשטח לגבי השלכות המעשים שלו? איפה תרבות האחריות? אין צבא בלי כל אלה".

לדבריו את התחושות הללו הוא שומע עולות מהשטח. "זו חוויה של כל חייל. אני סבור שככל שהדרגה הופכת לגדולה יותר האחריות גדלה בהתאם. בצער רב אני אומר שנראה שהמשוואה הפוכה, האחריות הגדולה ביותר אצל הש.ג והכי קטנה אצל הרמטכ"ל. אם המסר הוא שככל שהדרגה גבוהה האחריות פוחתת זה משדר ללוחמים את מי הצבא מעדיף".

את דבריו מחזק בן חמו במערך ההגנה המשפטית ללוחמים ולקצינים. בעוד לוחמים שחטאו בזוטות עומדים למשפט וזוכים לעורך דין מהסנגוריה הציבורית, הפצ"רית זוכה לשירותיו של עורך הדין היקר ביותר בארץ במימון של הצבא שגייס אותו לשם כך. עוד הוא מזכיר את עורכי הדין הבכירים שגוייסו למילואים כדי לייעץ לאלופי הצבא לקראת הקמת ועדת חקירה. "זה אותו דפוס. יחס אחד ללוחם בשטח ולמפקד הזוטר ויחס אחר שעולה מיליונים מכספי המיסים שלנו לפיקוד הבכיר".

"למה לוחם שעשה אולי טעות בשטח, לא מקבל פרקליט צמרת? האם הפיקוד הבכיר משרת את הלוחמים ואת מטרות המלחמה, או שמדובר בקאסטה סגורה? הייתי בטוח שהעניין הלאומי בראש מעייניו אבל ההתנהלות בפרשת הפצ"רית ובפרשת הענישה מצביעה על דברים מאוד שליליים".

"לא יכול להיות דין שונה בין האלוף לבין החייל. יש אכזבה גדולה מזמיר בנושא הזה. אנחנו בצבא שחמישה מהתחקירים הם תחקירים אדומים, כלומר טיוח וזה פלילי. אם הרמטכ"ל לא עושה את תפקידו, זה תפקיד הדרג המדיני. אנחנו רואים את המאבק של שר הביטחון, וזו אחת הנקודות שאי אפשר לוותר עליהן. זו נקודה ערכית שמחלחלת מטה ומקרינה על כל הצבא", דברי בן חמו.