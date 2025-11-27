סא"ל אביב אוחנה, מפקד בא"ח חי"ר גבולות, מספר בראיון לערוץ 7 על אתגרי הגדוד שגייס אתמול (רבייע) לשורותיו מחזור נוסף.

על ייחודו של החיל מספר סא"ל אוחנה: "חיל הגנת הגבולות מאגד בתוכו את גם את לוחמי חי"ר הגבולות, קרקל, ברדלס, אריות הבקעה ולביא הבקעה וגם את גדודי האיסוף הקרבי ורבדים נוספים. הגדודים שלנו נמצאים בגזרות השונות, באיו"ש, בגבול המזרחי ובגבול הדרומי. המשימה היא להיות ערוכים למתקפה כעין השבעה לאוקטובר בגזרתם".

כמפקד הבא"ח, אומר סא"ל אוחנה, תפקידו הוא הכשרתם של הלוחמים והלוחמות שלאחר הכשרה של שישה חודשים עולים לגדודים שבגזרות המבצעיות השונות תחת מפקד חטמ"ר. אוחנה מציין את הייעוד, עמידה מול אויב כאשר לרשות הגדודים סד"כ איכותי גדול וקטלני בשל האמל"ח שבו הוא מצויד ונייד בהיותו גדוד רכוב.

על משמעויות הלקחים מהשבעה באוקטובר עבור גדודי הגנת הגבולות, הוא מוסיף ואומר: "כולנו צריכים לעשות הפקת לקחים ולוודא שהמסגרות שלנו מוכנות טוב יותר לתרחישי הקיצון. גם אנחנו, בבית הספר להגנת הגבולות, חשבנו איך אנחנו מטייבים את ההכשרה ומכינים טוב יותר את הלוחמים לתרחישי הקיצון והמפגש עם האויב דרך כשירות והכנה מנטאלית. אנחנו לא יכולים להתאמן כמו בשישה לאוקטובר".

על חלק מהשינויים מספר אוחנה ומציין את צירופו של שבוע מלחמה כחלק מההכשרה ובו מדמים הלוחמים והלוחמות פשיטות מאסיביות כדוגמת אלה שהתרחשו בעוטף עזה. תרגולים כוללים תרגולי יום ולילה ביבש וברטוב, הקפצות המכשירות את הפן המנטאלי של ההיערכות המבצעית ועוד. "לקחנו את התרחישים שהאויב עושה ובנינו עליהם תרגילים דומים עם עוד תכני הכשרה כמו קליעה, כושר גופני, משקלים ועוד".

על ההחלטה לנתק בין הגנת הגבולות לאיסוף הקרבי לאחר שבעבר היה מדובר בכוח משותף, אומר אוחנה כי אמנם יש יתרונות ויש חסרונות להחלטה, אך היתרונות גדולים מהחסרונות. כל אחד ממפקדי הבא"חים יכול להתמקצע בתחומו ולהכשיר טוב יותר את הצוערים, אומר אוחנה.

"המשימה המרכזית היא המקצוע הצבאי ואנחנו כאן כדי להכשיר אותם למלחמה בצורה הטובה ביותר. את החיבור והשת"פ יוכלו לעשות בעתיד. כשכל מג"ד יכול להתמקצע בתחומו, תחום שממנו הוא מגיע, זה טוב יותר". סא"ל אוחנה מציין כי את החיבור בין הכוחות מתרגלים הלוחמים כחלק מההכשרה לקראת העלייה לתעסוקה בתרגולים משותפים.

עוד שאלנו על ההבדלים בין הכשרה לתעסוקה באיו"ש, שם ההתמודדות היא עם מחסומים וחיכוך עם האוכלוסיה, לבין גבולות מצרים וירדן, שם התמקדות היא בהברחות. אוחנה משיב שאכן יש הבדל אבל "ההכשרה דומה יותר מאשר שונה. אנחנו מכינים אותם למלחמה בכל גזרה. את ההתאמות הם עושים בשבוע האימון לפני תעסוקה, אבל הבסיס הוא אותו בסיס, הלחימה בשטח בנוי או פתוח היא אותה לחימה וכך התמצאות בלילה וההתניידות החשאית".

"במלחמה הנוכחית ראינו שגדודי הגנת הגבולות לקחו חלק משמעותי. גדודי קרקל וברדלס נסעו לעזה ולקחו חלק משמעותי בעזה. גדוד פנתר באיו"ש לקח חלק משמעותי במעצרים ובפגיעה בתשתיות החמאס", הוא מסכם.