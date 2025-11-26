בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר 11 שנות מאסר על עדי טמיזה, בן 24 מחברון, שהורשע באונס צעירה כבת 19 בחוף הים בגבול בת ים-יפו.

בנוסף למאסר בפועל, נגזר עליו מאסר על תנאי ותשלום פיצויים בסך 75 אלף שקלים למתלוננת.

גזר הדין המלא

האירוע התרחש לפני כשלוש שנים, כאשר המתלוננת ישבה לבדה על החוף. הפרקליטות ביקשה לגזור על טמיזה 15 שנות מאסר, והדגישה את אכזריות המעשה במסגרת טיעוניה לעונש.

בפסק הדין נכתב כי במשך כשלושים דקות, הייתה הצעירה במאבק עם הנאשם "במטרה להציל את עצמה, גופה, נפשה וכבודה". בית המשפט ציין כי טמיזה השתמש בכוח, גרם לה לחבלות, ומנע ממנה להזעיק עזרה, תוך התעלמות מוחלטת מצעקותיה.

השופט יוסי טופף, שכתב את פסק הדין בשם הרכב השופטים, הדגיש כי מדובר בעבירה חמורה: "כאשר מתרחשת פגיעה מסוג זה של 'אונס בשדה' בית המשפט יחמיר בעונש". לדבריו, העונש נועד "להגן על האוטונומיה של האישה על גופה ועל כבודה" ולעודד נשים להתלונן למרות הקשיים הכרוכים בכך.

עו"ד רוית צאלח מימון מפרקליטות מחוז תל אביב, התובעת בתיק, אמרה לאחר מתן גזר הדין, "לאחר כשנתיים של ניהול הוכחות בתיק, גזר אתמול בית המשפט את עונשו של הנאשם, שלא לקח אחריות על מעשיו, לא הביע חרטה ולא גילה כל אמפתיה כלפי המתלוננת".

היא הוסיפה: "במהלך ניהול המשפט חרף הקושי הנפשי הניכר והפגיעה בה, המתלוננת, חיילת צעירה כבת 19 העזה למסור עדות אמיצה ולעמוד בחקירה נגדית שהובילה להרשעתו. עם מתן גזר הדין יכולה המתלוננת, יחד עם משפחתה, לנשום לרווחה ולפתוח פתח לתהליך של ריפוי ושיקום. הפרקליטות תמשיך לפעול בנחישות למען עשיית צדק, הגנה על נפגעי עבירה ומיצוי הדין עם עברייני מין".