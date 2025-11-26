סא"ל מני אברמוב, מג"ד בא"ח איסוף קרבי, מספר בראיון לערוץ 7 על יעדיו המבצעיים של הגדוד והשינויים שחלו בו כחלק מלקחי טבח השבעה באוקטובר והמלחמה שבאה לאחריו.

סא"ל אברמוב מציין כי הגדוד נמצא אחרי יומיים של גיוסים, יום אחד גיוס הבנות ויום אחר לגיוס הבנים, ולדבריו מדובר ב"עשרות אחוזים יותר מהמתוכנן. יש מוטיבציה גבוהה להיכנס לחיל. בשלב מסוים נאלצנו לעצור את הסחף".

"בשנתיים האחרונות הלוחמים והלוחמות תימרנו בכלל גזרות הלחימה והיו שותפים מלאים ללחימה גם מול חמאס בעזה, גם בצפון ובאיו"ש ובגבולות הנוספים. הם היו חלק משמעותי מאוד בלחימה. עיקר העשייה בשנתיים האחרונות הוא איסוף מידע ואיתור מחבלים והשמדתם, הרבה מאוד שימוש ברחפנים מתקדמים, רחפני איסוף ורחפנים שיודעים להפעיל חימושים שונים. זה עיקר העשייה בשנתיים האחרונות ועוד לפניהן".

על אתגר האיסוף לפני עידן הרחפנים, מספר אברמוב כי "האיסוף הקלאסי, שקיים גם היום, הוא צוות שמגיע לתא שטח, מסתווה ונטמע בתוכו במשך שעות או ימים, מפעיל אמצעי תצפית קרקעיים לאיתור האויב. יש לכך מגוון רחב של אמצעים איכותיים מותאמים לטווחים רחוקים".

למעשה, הוא מספר, הכוחות אוספים מודיעין ומכינים מרחבים לתמרון הכוחות "והמשימה השנייה שלנו היא לתמרן יחד עם הכוחות פנימה ולהביא מודיעין מתוך השטח, חלק על ידי רחפנים אבל לא רק. יש אמצעים מתקדמים ומגוונים".

ההכשרה לגדוד נמשכת שמונה חודשים, כאשר בארבעת החודשים האחרונים ההכשרה היא לרובאי 06 ובארבעת החודשים שלאחר מכן מתבצעת ההתמקצעות על פי התחומים השונים, הסוואה, איסוף מודיעין ועוד. לאחר מכן הלוחמים עולים לגזרות המבצעיות ומצטרפים לפעילות שבחלקה מתבצעת ככוח עצמאי ובחלקה בשילוב וציוות כוחות לכוחות קיימים.

אברמוב מציין בדבריו כי "החיל שינה את שמו בחודשיים האחרונים ל'חיל האיסוף הקרבי והגבולות'. ההבנה היא שהאיסוף הקרבי הוא זרוע מאוד דומיננטית שנותנת תוצאות מבצעיות איכותיות מאוד, ומכעאן גם שינוי השם וההתמקדות בלוחמים, הלוחמות והחיל".

עוד שאלנו את סא"ל אברמוב אודות השינויים שחלו בחיל בעקבות לקחי כשל השבעה באוקטובר והוא משיב: "אנחנו בתהליך למידה מתמשך בשנתיים האחרונות. הכנסנו הרבה אלמנטים שאת רובם אני לא יכול לציין, אבל הם גם בעולמות ההסוואה והאיסוף וגם בכלים שנתנו ללוחמים והלוחמות כדי שיכינו אותם ללחימה בצורה טובה יותר. מעגל הלמידה לא מסתיים. הוא נמצא בכל אירוע ובכל מבצע".

באופן ממוקד, מעבר לתחקירים הרגילים שאחרי כל מבצע ואירוע, משיב סא"ל אברמוב כי שינויים חלו בעולמות הרחפנים, מה שמוגדר כ"האיסוף העילי", בכך ש"ההסמכות מתבצעות אצלנו, ההתמקצעות של המפעילים והמטיסים מתבצעת אצלנו, וכאן דייקנו הרבה דברים. בנוסף, העולם החשאי, להגיע למרחב בלי להיחשף ולבצע את המשימה, עשינו התאמות מבצעיות של המבנה לקרב בגזרות המבצעיות. אלה הדברים המרכזים שניתן לדבר עליהם".

לקראת תום השיחה שאלנו את אברמוב אודות המשמעות של אתגר הפעילות החשאית, בעיקר בגזרת יהודה ושומרון, כאשר לאורך צירי התנועה ניתן לזהות כוחות רגליים מבצעים סריקות עצימות. אברמוב מספר כי אכן לצד כל אותם כוחות גלויים לא מעט כוחות חשאיים. "יחידת 636, יחידת ניצן שלנו, שנמצאת באיו"ש, שמה הולך לפניה עם הרבה הצלחות בהרבה מבצעים חשאיים מאוד. הם נמצאים בכל ציר ובכל מקום בצורה חשאית, אוספים מידע וכשצריך מיירטים באש לפי המשימה הנדרשת".