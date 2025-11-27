העיתונאי עמית סגל תקף השבוע בחריפות את חוק הגיוס של ביסמוט שהקואליציה מנסה לקדם בימים אלו. בטורו בישראל היום כתב סגל שכבר מתחילת המלחמה הניתוק החרדי היה מכעיס אך המחיר של חוק גיוס אז היה עלול להפיל את הממשלה ולעצור את המלחמה.

אך ביחס למציאות הנוכחית מחדד סגל: "באותה הנשימה בדיוק, הנצחת המצב הקיים כעת, אחרי שהסתיימה המלחמה, היא אידיוטיזם שימושי בשירות תומכי ההשתמטות. הצבא לא ישרוד והכלכלה לא תעמוד אם לא יחול שינוי מהותי במדיניות התמריצים בישראל. כיום היא מוכוונת כולה לייצור התנאים שמאפשרים למגזר החרדי לא להתייצב לשירות צבאי, וכתוצאה מכך גם לא להשתתף בשוק העבודה".

סגל מנתח את החוק המוצע: "החוק שמוצע על ידי הקואליציה, שזכה לכינוי 'חוק ביסמוט', לא יביא מזור לבעיה. ראש הממשלה מבטיח שיביא 10,000 חיילים חרדים בשנתיים. לו יהי. בפועל, החוק יגזור עיצומים רק אם יגויסו בשנתיים האלה פחות מ־7,500 חיילים. תורידו עוד 1,000 משרתי שירות לאומי שמוכרים כחיילים - ותגיעו ל־3,000 חיילים בשנה, שזה בדיוק מספר המתגייסים השנה, בלי החוק.

אבל בתמורה, תרד מצוואר העסקונה החרדית החרב החדה ביותר אי־פעם: עיצומים כלכליים אישיים ומוסדיים, ועוד תוך כדי ממשלת ימין על מלא. בפעם הראשונה, הם באמת עם הגב אל הקיר. אם מטרת החקיקה היא הישרדות פוליטית ומיצוי ימי הממשלה - אז החוק מצוין. אם המטרה היא להציל את הכלכלה ואת הביטחון - אז הוא רחוק מלהספיק".

סגל מתייחס גם לשותפות עם המפלגות החרדיות: "אבל איתן לא ניתן יהיה להגיע לחוק שיביא לגיוס אמיתי. טיוטת ביסמוט היא ההוכחה: הוצאו כל הסנקציות הכלכליות המיידיות. מה נשאר? איסור טיסה לחו"ל, איסור רישיון נהיגה, ובקיצור - עיגון בחקיקה של מה שכל משגיח בישיבה רוצה מהתלמידים שלו.

ההגדרה "מיהו חרדי" עברה רידוד משמעותי, הדרישה לחיילים קרביים נעלמה, הפיקוח ניתן לוועדה צה"לית־חרדית שלשני מרכיביה יש ניסיון עשיר בעיקום האמת. בסיבוב הקודם, כזכור, נמצאו חיילים דרוזים שהוכרו כחרדים כדי לעמוד במכסות.

הממשלה הזו לא מסוגלת לחוקק חוק אמיתי. גם המתווה שהושג ערב התקיפה באיראן היה רמאות מוסכמת: החרדים לא התכוונו לעמוד בו, ואדלשטיין לא התכוון להסתפק בו. פשרה לא תהיה, ובעוד כמה שנים כבר יהיה מאוחר מכדי להסיט את הספינה הישראלית מהקרחון, בגלל הדמוגרפיה. זו הממשלה הבאה שתצטרך להיישיר מבט אל המשימה, ולא להשפיל את עיניה. עד אז, תמיכה בחוק הנוכחי היא קניית זמן לקואליציה בדמדומי ימיה, במחיר כבד מנשוא לחברה הישראלית".