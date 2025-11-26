דמותו יוצאת הדופן של רבה של תקוע, הרב מנחם פרומן ז"ל, עומדת במרכזו של ספר חדש מאת ד"ר מרדכי (מורדי) מילר מאוניברסיטת בן-גוריון.

הספר, הנקרא "האדמו"ר מתקוע", מבקש להציג מבט מקיף על חייו, הגותו ופועלו של הרב, והוא מתבסס על מקורות ראשוניים רבים שנחשפים לראשונה, ובהם מכתבים, הקלטות, ראיונות וקטעי ארכיון.

הרב פרומן, בוגר ישיבת מרכז הרב וחבר מזכירות גוש אמונים, נודע כאיש הלכה עמוק ולצד זאת כמשורר ובעל תפיסות אמוניות וחברתיות מקוריות. מחד, התנגד נחרצות לפינוי יישובים; מאידך, פעל במרץ לקידום פיוס בין דתות, ואף ניהל קשרים עם בכירים פלסטינים, כולל אנשי חמאס.

הספר מתאר את הרב פרומן כמי שגדל בבית חילוני אך בעל שורשים חסידיים, שירת בנח"ל המוצנח, והושפע עמוקות מהתנסויותיו כלוחם במלחמות ישראל. דרכו התגבשה מתוך נאמנות למסורת מחד, וביקורתיות כלפי מוסדות הדת הציוניים מאידך.

"מי שראה את מחיאות הכפיים בטקסים שערך ידע, שיש כאן אדם המאמין באפשרות לפיוס בין ימין ושמאל, בין דתיים לחילונים ובין יהודים למוסלמים", כתב ד"ר מילר. לדבריו, הספר מתאר "פורץ דרך המיטלטל תדיר בין תקווה למשבר, בין חזון למציאות מורכבת".

הדגשים ההגותיים המובאים בספר משקפים את תנועתו של הרב פרומן בין תורת הרב קוק, כתבי רבי נחמן מברסלב וספרות הזוהר. מילר מציין גם את הקשר בין שורשיו הקבליים לבין פעילותו המדינית, כולל פגישותיו עם בכירי חמאס, ואת עיסוקו המתמשך במוות - שנים רבות טרם חלה.

ד"ר מילר מדגיש כי כתב את הספר מתוך סקרנות וכבוד, אך ללא גיוס מצד גורמים משפחתיים: "הספר לא נכתב על פי בקשת המשפחה ואף אחד מבני המשפחה לא עבר על תכניו בטרם פורסם. עם זאת, קול המשפחה, התלמידים, השכנים, האוהבים והמתנגדים - נשמע היטב מבין דפי הספר".

על המורכבות בכתיבת הביוגרפיה הוא אומר, "ריבוי הפרטים והמקורות מזמין גם שיבושים ופרשנויות שונות. אני פתוח לשמוע היכן שגיתי, ואם אשתכנע - אשמח לתקן במהדורות עתידיות".

בסיום הוא מצטט את תלמידו מנחם קלמנזון: "עיקר השיעורים שלו היה מה שלא נאמר בהם... האיש שאסור לומר עליו כלום".