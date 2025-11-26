מרכז מורשת בגין והעמותה להנצחת מורשת לח"י קיימו אמש (שלישי) ערב מיוחד לציון 110 שנים להולדתו של ראש הממשלה השביעי של מדינת ישראל, יצחק שמיר ז"ל.

האירוע נערך בירושלים, במעמד בני משפחה, אנשי ציבור ואישי לשעבר, לזכר פועלו הציבורי והאישי של שמיר.

הערב הונחה בידי העיתונאי אסף ליברמן וכלל פאנל "שיח לשכה" בהשתתפות הרצל מקוב - שהיה ראש לשכתו של שמיר, תת-אלוף במיל' עזריאל נבו, המזכיר הצבאי של מספר ראשי ממשלה לשעבר, ומרית דנון, המזכירה המיתולוגית של לשכת ראש הממשלה.

במהלך האירוע נשא ד"ר גיל ליטמן הרצאה תחת הכותרת "אם ההיסטוריה תזכור אותי בכלל", על מסעו יוצא הדופן של שמיר כמי שזוהה כאנטי-פוליטיקאי בדרך לפסגה. כמו כן, פרופ' אריה אלדד דיבר על המנוע האידיאולוגי שהניע את שמיר, ונערך שיח עיתונאי "מה נשתנה" בין אסף ליברמן לעקיבא נוביק.

הרצל מקוב, ראש מרכז מורשת בגין, אמר, "יצחק שמיר היה מראשי הממשלה אשר בתקופת כהונתו מדינת ישראל התקדמה ושגשגה בכל התחומים, אבל בתחום יחסי הציבור נעשה לו עוול הנמשך עד ימינו. גם מודל המנהיגות שלו ראוי שיהיה מופת והשראה לאנשי ציבור בכל עת".

כשנשאל מהי אחת ההחלטות החשובות שקיבל שמיר, השיב מקוב, "אני חושב שהמאבק של שמיר מול הממשל ויהדות ארה"ב בנושא מעמד הפליטים ליהודים שיוצאים מברית המועצות. כי בזכות זה זכינו לעלייה של מיליון עולים מברית המועצות לשעבר. אז אני חושב שגם מבחינת שמיר זו הייתה החלטה מאוד משמעותית בהיסטוריה של מדינת ישראל".

עו"ד מיכל דיאמנט, מנהלת העמותה להנצחת מורשת לח"י ונכדתו של שמיר, התייחסה לזיכרון האישי ואמרה, "הגעגוע האישי והלאומי רק מתחזק עם השנים שעוברות. דמותו המנהיגותית שאופיינה מבחוץ כאיש עקרונות ללא פשרות, כמו גם היחס האישי והסבא שהיה בבית - חסרים לי מאד. מדהים לקרוא את דבריו מהעבר ולראות עד כמה הם רלוונטיים לימינו".

עוד הוסיפה, "ההיסטוריה נוטה לשכוח את מי שלא מדברים עליו ולא מזכירים אותו. וליצחק שמיר, שהקדיש את חייו למדינת ישראל, מגיע שנזכור אותו ולכן אנו נמצאים כאן בערב המרגש הזה, אנחנו כאן לזכור ולהיזכר".

בין המשתתפים בערב: בני משפחתו של שמיר, השר לשעבר דן מרידור, יו"ר העמותה להנצחת מורשת לח"י יאיר שטרן, סגן נשיאת בית המשפט העליון בדימוס פרופ' אליקים רובינשטיין, יועץ התקשורת והשגריר לשעבר אבי פזנר, ואחרים.