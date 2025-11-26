מיקי זוהר בנאום במליאה ערוץ כנסת

במהלך נאום במליאת הכנסת, שיתף השר מיקי זוהר סיפור אישי ממערכת הבחירות הפנימיות בליכוד, כדי להדגיש את חשיבות השטח והעבודה האישית בפוליטיקה - מסר שהוא, לדבריו, חסר אצל יריביו מהאופוזיציה.

זוהר סיפר כיצד עמד בכניסה לקלפי בבאר שבע כשהתמודד על מקום במזכירות הליכוד לפני כ-12 שנה, ופנה אישית למתפקדים בבקשה להצביע לו.

לדבריו, הוא לא הסתמך על הנחות מוקדמות או תמיכה "מובנת מאליה", אלא נלחם על כל קול.

בהמשך השווה את ניסיונו להתמודדות שהתקיימה ביש עתיד, שם, לטענתו, ח"כ רם בן ברק עבד קשה והפתיע בתוצאה, בעוד יריבו סמך על תמיכה קיימת והפסיד.

לדבריו, הלקח ברור: בפוליטיקה - כל קול קובע, אין לוותר על אף בוחר, ודווקא ההתמדה, הענווה והעבודה האישית הן שמביאות לניצחון.