עם סגירת הקלפיות אמש (שלישי), נחתמה תקופה של הכנות קדחתניות ומאבקים פנימיים לקראת בחירת נציגי הליכוד לוועידה ולמועצות הסניפים.

ביישוב עמיחי שבגוש שילה בבנימין סיכם ח"כ אביחי בוארון את יום ההצבעה באזורים אלו. לדבריו, "היו אלה בחירות מאוד אינטנסיביות. בונים את הכוח המקומי למען ההנהגה המקומית שתדע לתרגם את חברי המרכז והכוח לפתח את גוש שילה וההתיישבות בבנימין, במקביל לכל הצרכים הלאומיים כמו הרפורמה המשפטית - לנצח בכל הגזרות וכל האינטרסים והצרכים הלאומיים".

ח"כ בוארון הוסיף, "יוצאים מחוזקים מהיום הזה עם נבחרת טובה שביחד נחולל מהפכה גם בהתיישבות וגם במקומות אחרים".

הדס מדמון, מרכזת פורום הצופות שתמכה ברשימה של ח"כ עמית הלוי, הסבירה את מניעי התמיכה: "הבחירות למרכז הליכוד - למה זה כל כך חשוב לנו? הרבה ארגונים שפעלו בשנתיים האחרונות למען הביטחון, ארגון הצופות דורשות ביטחון בבית, ארגון אמהות הלוחמים, פצועי צה"ל - הצליחו להרים דגל חדש בבחירות האחרונות.

חברנו ביחד לח"כ עמית הלוי, ראש פורום הניצחון בליכוד, כדי להביא ביחד למרכז הליכוד על השרים וח"כים שלנו, כדי להוביל את הספינה לניצחון והרמת קרן ישראל, כדי להשתמש למען מדינת ישראל ולא למקומות הנמוכים".