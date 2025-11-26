נלחמים באלימות במגרשים. קצת יותר מחודש עבר מאז פוצץ משחק הדרבי התל אביבי במסגרת ליגת העל בכדורגל, בין הפועל ומכבי ת"א, זאת בשל השלכת אבוקות רבות מיציעי האוהדים של הפועל ת"א אשר הביאו לפציעתם של שמונה בני אדם.

היום (רביעי), קצת יותר מחודש אחרי פיצוץ משחק הדרבי, אושרה בכנסת בקריאה טרומית החמרה אפשרית למשליכי האבוקות במגרשי הכדורגל.

על פי הצעת החוק החדשה, הקנס המירבי בגין יידוי חפצים במגרשי הכדורגל יעלה מסכום של 29,200 לסכום של 75,300 שקלים.

גולת הכותרת בהצעה החדשה היא כי אדם אשר יידה או יפעיל אמצעי פירוטכני, עשוי למצוא עצמו מאחורי סורג ובריח במשך שלוש שנים כאשר תינתן האפשרות לחלופין להשית עליו קנס כספי גבוה במיוחד בסכום של 150,600 שקלים.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "בשנים האחרונות אנו עדים להתגברות מסוכנת של תופעת יידוי אמצעים פירוטכניים וחפצים אחרים במגרשי הספורט. יידוי אמצעים פירוטכניים במגרשי ספורט מסכן באופן ממשי את שלומם של השחקנים, השופטים, הצוותים המקצועיים והקהל".

עוד נכתב כי תופעה זו של השלכת אמצעים פירוטכניים, גורמת לכך שמשפחות נמנעות מלהביא את ילדיהם למשחקים מחשש לפגיעה בהם.

"התנהגות עבריינית זו פוגעת לא רק במשתתפי האירועים, אלא גם בספורט הישראלי כולו. היא מובילה לביטול משחקים, פוגעת בציבור שמגיע לצפות במשחק ספורטיבי, ביניהם צעירים, ומטילה צל כבד על תדמית הספורט בישראל", נכתב בהצעת החוק החדשה.