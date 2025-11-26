אסון בהונג קונג: לפחות 13 בני אדם נהרגו היום (רביעי) וכמה עשרות נוספים נפגעו בשריפה עזה שפרצה במתחם מגורים בן מספר בניינים גבוהים במחוז טאי פו.

הרשויות המקומיות העלו את רמת הכוננות לדרגה החמישית והגבוהה ביותר.

השריפה החלה בשעות אחר הצהריים (שעון מקומי) והתפשטה במהירות בין הבניינים באמצעות פיגומי במבוק שהותקנו באתר במסגרת עבודות שיפוץ.

לפי דיווחי עדי ראייה, הלהבות כילו חלקים נרחבים מהחזיתות, והדיירים נראו נמלטים דרך חדרי מדרגות, מרפסות וחלונות.

צוותי כיבוי אש, אמבולנסים וחילוץ הוזעקו למקום ופעלו בשטח שעות ארוכות בניסיון להשתלט על האש ולחלץ לכודים. בין ההרוגים על פי הדיווחים - גם קשישים וילדים.

כוחות החירום הקימו מרכז פינוי וסיוע סמוך לזירה, והרשויות פתחו בחקירת נסיבות פרוץ הדליקה.