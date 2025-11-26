עיריית ירושלים הודיעה הבוקר (רביעי) כי תבטל את התמיכה הכספית במופע חנוכה המתוכנן לציבור החרדי בבנייני האומה, בעקבות ביטול עזרת הנשים והפיכתו של האירוע לייעודי לגברים בלבד.

האירוע, בו צפוי להופיע הזמר החרדי נפתלי קמפה, תוכנן להתקיים בערב חנוכה במתכונת של הפרדה מלאה. לאחר תחילת מכירת הכרטיסים, עודכנו הנשים שרכשו כרטיסים ל"עזרת הנשים" כי היציע לנשים מבוטל והן יקבלו החזר כספי מלא.

מפיקי האירוע הסבירו את ההחלטה בהודעה שנשלחה לנשים הרוכשות: "מתוך רצון שלא לשמש בסיס או עילה להתיר אירועים אחרים שאינם תואמים את הוראות הרבנים, קיבלנו החלטה קשה ומחייבת: לבטל את עזרת הנשים במופע הקרוב של נפתלי קמפה, ולקיים את האירוע לגברים בלבד".

ההחלטה התקבלה לאחר שבשבועות האחרונים פורסמו מכתבים מטעם רבנים ליטאים בכירים, בהם הרב דוב לנדו והרב משה הלל הירש, לפיהם השתתפות באירועי מוזיקה משותפים, גם אם מתקיימת בהם הפרדה, אסורה. במכתב שפורסם בעיתון "יתד נאמן" נכתב: "כאבנו לשמוע על שמקיימים אירועי זמר משותפים לבנים ולבנות... זוהי פרצה חמורה ביותר בקדושת ישראל".

בהודעת ההפקה נמסר עוד: "אנו מתנצלים בכנות בפני מאות הנשים שרכשו כרטיסים... כל רוכשת תקבל החזר מלא". הזמר נפתלי קמפה עצמו הוסיף: "אני מבין שהמציאות בפועל גורמת כאב לציבור בני התורה ואינני רוצה להיות חלק מזה... בתקווה שנזכה לקדש שם שמיים".