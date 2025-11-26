ח"כ עמית הלוי, העומד בראש "פורום הניצחון" במרוץ לוועידת הליכוד, התייחס בראיון לערוץ 7 לתוצאות הבחירות הפנימיות במפלגה, ובעיקר לניצחונות שרשמו בירושלים ובבנימין.

לדבריו, מדובר ב"ניצחון גדול של הציבור הירושלמי והציבור בבנימין", שהביעו את רצונם בשינוי ובהזרמת כוחות חדשים למרכז הליכוד.

הלוי הדגיש כי למרות התנגדות מצד שרים, חברי כנסת וגורמים נוספים בליכוד, הציבור הצליח להביא לתוצאה ברורה. לדבריו, "הרצון לשינוי בליכוד היה חזק מכל לחץ פוליטי או ניסיון לבלום את הדרך".

במהלך הראיון, התייחס הלוי גם להתנהלות בעייתית לדבריו מצד חלק מהמעורבים בבחירות לוועידת הליכוד במחוז בנימין. הוא סיפר על מקרים של "איומים והפחדות" שהופעלו נגד בוחרים, עובדי מועצה ואף משפחות שכולות, והביע על כך צער ואכזבה.

"זו לא תרבות שלנו כבני אדם ולא תרבות שלנו בליכוד", אמר הלוי, והביע תקווה כי "הגורמים שהיו מעורבים בכך יתחרטו על מעשיהם".