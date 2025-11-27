ח"כ טלי גוטליב התייחסה בראיון לערוץ 7 לבחירות לוועידת הליכוד והסבירה את עמדותיה בנוגע לדרכי ההתמודדות במפלגה, הבחירות הקרובות ולמשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו.

גוטליב, שהסבירה כי לא לקחה חלק בבחירות לוועידת הליכוד, ציינה את חשיבות הפריימריז. "אני קוראת לכל מי שיכול לבחור אנשי ימין חזק למפלגת הליכוד לכנסת. אם לא נעמוד עם רשימה ימנית חזקה מאוד, חלילה נוכל לאבד קולות לטובת מפלגות השמאל, ולא נהיה מפלגת שלטון".

היא הסבירה כי רק רשימה ימנית וחדה תוכל להבטיח "רוב ימני" ולמנוע מצב שבו תוקם ממשלה שכוללת שותפים כמו "האחים המוסלמים ויאיר גולן".

"הכוח של הבוחרים בפריימריז הוא קריטי", ציינה גוטליב, והדגישה כי לאור היעדר הפקודות והדילים מצדה, היא מאמינה שהקולות החופשיים של הבוחרים יבחרו את החמישה-עשר הראשונים ברשימה - "אנשים מעולים, מצוינים, ימניים ומחוברים לצדקת הדרך".

בהתייחסותה להגעתה השבוע למשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, גוטליב שיתפה את תחושותיה מאירועים שהתרחשו במהלך הדיונים. "יצאתי משם תחושה שאין לי אוויר", אמרה, והסבירה את התחושות הקשות שלה בעקבות התנהלותה של התובעת יהודית תירוש שמכנה את ראש הממשלה "הנאשם", מה שלדבריה נועד להקטין אותו ולהפוך את כל ההליך לפוליטי. "הנאשם לא נקרא נאשם, הוא חף מפשע", הדגישה גוטליב, והסבירה כי על פי החוק לא צריך לקרוא לו כך, ושהשופטים צריכים לשמור על כבודו של האדם הנמצא בפני המערכת המשפטית.

לסיום, גוטליב ציטטה את דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לענייני ניגוד עניינים, שהציגה את האידיאולוגיה שלה בספר "דמוקרטיה כבירוקרטיה". גוטליב ציינה את דברי זילבר בנוגע לכוח שבידי הפקידות הממשלתית, וכיצד היא שואפת להעביר את הכוח מהדרג הנבחר לדרג הפקידותי: "הם כמעט הצליחו", אמרה גוטליב, "הם הצליחו עד שהתעוררנו והבנו את גודל ההפרדה והבוז מהדרג הנבחר אל הדרגים הביצועיים. זה לא יימשך".