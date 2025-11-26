השר לפיתוח הצפון, זאב אלקין, סייר במדרשת תכלית לבנות ובעקבותיה בישיבת ההסדר בעכו. הביקור התקיים על רקע ההתאוששות מהמלחמה, כחלק מהמאמצים הממשלתיים לעודד התחזקות ההתיישבות והחינוך הערכי באזור.

במהלך הביקור קיבל השר סקירה על פעילות המדרשה ותרומתה לחיזוק הקהילה המקומית. לדבריו, "העשייה החינוכית שמתרחשת כאן בצפון היא נכס לאומי. מדרשת תכלית מובילה מודל מרשים של חינוך ערכי, העצמה אישית וחיבור לקהילה. אני רואה חשיבות רבה בחיזוק מוסדות כאלה בפריפריה".

השר המשיך לישיבת ההסדר בעיר, שם שוחח עם ראש הישיבה הרב יוסי שטרן על עתיד המוסד והאתגרים של תלמידים המשלבים שירות משמעותי עם לימוד תורה. הרב שטרן אמר, "הביקור של השר הוא הבעת אמון בדרך שלנו. אנחנו עושים כל מאמץ לשלב בין רוח, לימוד וחיבור עמוק לקהילה המקומית".

בהמשך קיים השר מפגש פתוח עם תלמידי הישיבה, בו עודד אותם להישאר בעיר גם לאחר סיום לימודיהם. "אתם דור המנהיגות הבא. האחריות על כתפיכם גדולה - לשלב ערכים, ציונות ותרומה לחברה הישראלית. תחשבו ברצינות להמשיך להתגורר בעיר גם אחרי סיום לימודכם בעכו. אתם תבואו בגלל האידיאל ואנחנו נדאג שתישארו בגלל הצמיחה והתנאים הטובים שנייצר כאן בצפון", אמר.

השר אלקין, הממונה על פיתוח הצפון, ציין כי הממשלה מתכננת להגדיל את מספר התושבים ביישובי קו העימות ב-100,000 איש בתוך עשור מתחילת המלחמה - כלומר כ-8 שנים מהיום. לדבריו, התוכנית כוללת השקעה נרחבת בחינוך, תכנון תשתיות תחבורה ושירותים נוספים שיתמכו בגדילה.

עוד נמסר כי במסגרת התוכניות האסטרטגיות, מתוכננת גם הכפלת אוכלוסיית קצרין שברמת הגולן והפיכתה לעיר מרכזית שתשמש מוקד אזורי משמעותי.