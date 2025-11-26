שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי מפציע על המסך בפרסומות שמקדמות תוסף שינה כך פורסם באתר החדשות האמריקני NOTUS.

לפי הדיווח, פניו של האקבי הופיעו במהלך החודש על מסכים ברחבי וושינגטון, כשהוא ממליץ לצופים לרכוש את הכדור שמבטיח לילה של שינה.

בנוסף, הקול שלו הופיע בהקלטות במוקד הטלפוני של החברה, מדריך לקוחות כיצד לבצע הזמנה.

השגרירות האמריקנית בירושלים נשאלה האם האקבי ממשיך לתמוך ב"רילקסיום", והשיבה כי האקבי "השתמש במוצר כל לילה במשך כמה שנים, לפחות שנתיים לפני שהפך לדובר".

כשנשאלה האם יש לאקבי חשש שהפרסומות מתנגשות עם עבודתו הממשלתית, "לא. גם שגרירים צריכים לישון". לשאלה האם האקבי מקבל תשלומים כרגע עבור הפרסומות, השגרירות ענתה: "אם כן, זה יופיע בדוחות הכספיים השנתיים".