טקס ממלכתי לציון 52 שנים לפטירתו של ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון, דוד בן-גוריון ז"ל, התקיים הבוקר (רביעי) במדרשת בן-גוריון בשדה בוקר. את הטקס הוביל הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, בהשתתפות חברי פורום מטכ"ל ומוזמנים נוספים.

במהלך נאומו, הדגיש הרמטכ"ל את חשיבות המנהיגות הצבאית בימים אלה, ואמר, "אחריות פיקודית היא היכולת להמשיך הלאה - קדימה - בביטחון, ביושר ובענווה, גם כשקשה. מנהיגות צבאית היא נכונות לשאת בעול לפני כולם".

בהתייחס לדבריו של בן-גוריון עצמו, הוסיף זמיר, "כפי שחשב בן-גוריון: 'מנהיגות היא היכולת לשאת בעול, גם כשהעול מרגיש כבד מנשוא'. העול הזה לנו, שהוא זכות - אותו אנחנו נושאים. אני נושא אותו. זוהי אחריות פיקודית שאי אפשר להעביר או לחלוק".

בהמשך דבריו ציין הרמטכ"ל, "היום ברור לנו מעל לכל ספק - לא די בהסבר, לא די בביקורת. נדרשת מנהיגות אמיצה, תכליתית ומשנה מציאות. מנהיגות שגם מכירה בכישלון וגם מעזה להוביל שינוי. לא מנהיגות מפחידה ומטביעה אלא מנהיגות מרימה, עם השראה".

הרמטכ"ל התייחס גם לתפקידו המוסרי של הצבא ואמר, "המנהיג חייב להיות ראשון להקריב, ראשון לשאת באחריות, ראשון לתקן. זהו המבחן הפיקודי שלנו - לא רק לעסוק במה שלא היה אלא להוביל למה שיהיה. זו המורשת 'הבן גוריונית' שאנו משמרים".

זמיר חתם את נאומו בהתייחסות לערכי צה"ל, "בכל שעה אנו מתחייבים - נמשיך להילחם, נמשיך להשתפר. צה"ל נולד כצבא העם והוא פסיפס אנושי מופלא. צבאה ומגינה של המדינה היהודית, שיונק את כוחו מהעם ופועל אך ורק למען העם".