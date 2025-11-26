סגן יו"ר הכנסת, חבר הכנסת ניסים ואטורי (הליכוד), פנה לשרה אורית סטרוק ולמנכ"ל רשות השירות הלאומי ראובן פינסקי בדרישה לשלול את תקני השירות הלאומי מארגון מגמה ירוקה.

זאת בעקבות חשיפת ערוץ 7, לפיה הארגון יקיים בשבוע הקרוב כנס שיעסוק בנזק שלטענתם גרמה ישראל בעזה.

במכתבו כותב ח"כ ואטורי, "היום פורסם בערוץ 7 כי ארגון מגמה ירוקה יקיים כנס על 'הזוועות' שישראל חוללה בעזה בשנתיים האחרונות". לדבריו, בכנס ישתתפו גם ארגוני שמאל קיצוני, בהם ארגון "שותפות השלום" שבראשו עומד אמגד שביטה, "שחשוד בהסתה לטרור ומסרב לקרוא לחמאס ארגון טרור".

ח"כ ואטורי הדגיש כי, "מי שמארגן את הכנס הינם בנות ובני שירות לאומי. מכובדיי, שירות לאומי כשמו כן הוא, מטרתו להגן ולשמור על מדינת ישראל ואזרחיה. קיום כנס שכזה שפוגע בחיילי צה"ל ומדינת ישראל לא יכול להיות בשום מצב ובשום דרך במימון ובאישור רשות השירות הלאומי האזרחי".

בהמשך דבריו כתב, "לא מדובר בכנס למען הסביבה אלא בכנס השמצה והסתה", וציין כי מדובר בדפוס פעולה קבוע של הארגון: "כך למשל בעבר יזם כנס הקראה של 'צוואות העזתים' ועוד".

ואטורי חתם את מכתבו בקריאה ברורה: "אני קורא לכם לשלול באופן מידי כל הטבה או שליחת בני שירות לארגון עוין וקיצוני כזה. ארגונים כאלה צריכים לסגור או לכל הפחות לא לקבל מימון ממשלתי".

בין הדוברים הצפויים בכנס נמצאת גם פרופ' ליאת קוזמא, שהובילה את קמפיין "עזה בעברית", בו נטען בין היתר על "הרעבה מכוונת" בעזה ו"פגיעה במערכת הבריאות". קוזמא אף הביעה בעבר התנגדות פומבית לנוכחות חיילים באקדמיה.

שי גליק, מנכ"ל ארגון בצלמו, הגיב אף הוא ואמר, "מדובר בהזיה. המציאות בה בנות שירות לאומי מארגנות כנסים נגד מדינת ישראל היא לא נתפסת. אני דורש מרשות השירות הלאומי לעצור את ההסתה והשנאה ולשלול כל תקני שירות לאומי מארגון שמסית נגד מדינת ישראל. זה לא שירות לאומי - זו הסתה ושנאה".

מרשות השירות הלאומי נמסר בתגובה: "עמותת מגמה ירוקה קיבלה רישיון להפעלת מתנדבי שירות לאומי עבור תפקידי ניהול קהילות דיגיטליות וסיוע בבניית חוגי בית בנושאים סביבתיים. האישור ניתן על בסיס חוק ותקנות רלוונטיות, והתקנים ממומנים על ידי העמותה ולא על ידי הרשות. לעניין האירוע - על פי התוכנייה מדובר בכנס סביבתי".

עוד נמסר מהרשות כי "בכל מקרה ובאופן גורף, עבור כלל הגופים המפעילים שירות לאומי-אזרחי, הרשות מאשרת לפעול אך ורק לפי הגדרות התפקיד אשר אושרו על ידה מתוקף החוק".