חבר הכנסת מאיר פרוש (יהדות התורה) תקף היום (ד') במליאת הכנסת, במסגרת נאום לציון זכרו של ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל דוד בן גוריון, את התנהלות הרשויות כלפי עולם הישיבות והאשים משפטנים ב"מחיקת מורשתו".

"לא הצבעתי לבן גוריון ולא למפלגת העבודה, אני איש אגודת ישראל מיום היוולדי", אמר פרוש. "אך אין ספק כי לאור ההתנהלות הפוגענית כלפי חרדים, בן גוריון הוא אחד האנשים שראויים למילה טובה מבחינת הציבור החרדי, הן בזכות מסמך הסטטוס קוו והן בזכות הסדרת מעמד בני הישיבות".

פרוש הוסיף: "לצערנו, 75 שנים אחרי שבן גוריון קבע את המסמרות שהובילו להסדרת מעמד בני הישיבות, הגיעו משפטנים מנותקים מכל זיק של יהדות והכריזו מלחמה על עולם התורה ובעיני גם על מורשתו של בן גוריון".

חבר הכנסת התייחס למכתב שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה שלחה לראש הממשלה לפני יומיים: "אתמול שלחה היועצת המשפטית לממשלה, אשר כבר הודחה מתפקידה אבל נאחזת בקרנות המזבח, מכתב לראש הממשלה עם דרישה לעצור עוד לומדי תורה ולגבש סנקציות כלכליות נגד משפחות אברכים".

"היועצת המשפטית לממשלה מציעה לראש הממשלה לבצע מהלכים עוקפי חקיקה כדי לרדוף את בני הישיבות", הוסיף פרוש. "מי שאמונה על כיבוד החוק, מציעה לעקוף את הכנסת. למה? כי היא יודעת שלמרות כל המחלוקות אין רוב בבניין הזה לתוכנית שלה לרדיפת ומעצר לומדי תורה. זו דמוקרטיה?".

פרוש התייחס גם לשינוי שם מפלגת העבודה ל"הדמוקרטים": "לאחרונה שינו את שם המפלגה שהקים בן גוריון למפלגת 'הדמוקרטים', למרות שבן גוריון דיבר על מדינה יהודית ודמוקרטית, כי מדינה דמוקרטית סתם אפשר להקים גם באוגנדה. האם יורשיו של בן גוריון מנסים למחוק את המורשת שלו?".

בסיום דבריו פנה פרוש לחברי מפלגת העבודה: "אני קורא מכאן לחברי מפלגת העבודה, לכו בדרכו של בן גוריון ופעלו להסדרת מעמד בני הישיבות בדרך של שיח והסכמות. מליברמן ולפיד אין לי ציפיות, הם בונים את עצמם מרדיפת חרדים, אבל אתם, מה לכם ולכל זה?".