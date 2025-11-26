הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, נשיא בית הדין הרבני הגדול, פרסם היום (ד') מכתב חריף וחריג כנגד תופעות האלימות במשפחה וקרא למיגור מוחלט של התופעה.

הרב הראשי הדגיש כי אלימות כלפי נשים היא מעשה פסול, חמור ומנוגד לדרכה של תורה, וכי בבתי הדין הרבניים ניתנת הנחיה ברורה לטפל בכל גילוי אלימות באופן מיידי ובמלוא החומרה.

במכתבו כותב הרב יוסף: "בצר לנו, שומעים אנו לעיתים על מקרים חמורים של תיגרה ואלימות בתוככי המשפחה עד כדי הרמת ידיים. ממש כמעשי הגויים, חסרי מידות וערכים שאיבדו כל צלם אנוש, ותורתנו הקדושה כינתה את אותו אדם בשם: 'רשע'".

הרב הראשי הדגיש את דברי אביו, הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שהתריע בחדות מפני כל אדם המרים יד על רעייתו.

"כידוע אאמו"ר מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל הזהיר פעמים רבות ואמר דברים חריפים וחדים כתער כנגד אותו 'רשע' המחציף פנים ומרים ידיים, וקל וחומר על רעייתו נוות ביתו. 'תקצץ ידו של מי שמרים יד על אשתו. זו עבירה חמורה, זה מעשה של גויים לא מעשה ישראל'".

הרב יוסף הבהיר כי בבתי הדין הרבניים ההנחיה ברורה וחד משמעית: "כל תופעה של גילויי אלימות מכל סוג שהם, מטופלים בו במקום, בחומרה רבה ובכובד ראש על ידי כבוד הדיינים".

הרב הראשי קרא לרבני הקהילות ולמנהיגי הציבור לעמוד לצד הנפגעים ולהפעיל ללא דיחוי את כל גורמי הסיוע והאכיפה: "מכאן תצא הקריאה לכל רבני הקהילות ומנהיגי הציבור בכל מקומות מושבותיהם, לעמוד לימין הנפגעים, להדריך ולהכווין, ולעיתים אף לערב באופן מיידי את גורמי הטיפול ורשויות החוק, ולבער באופן מיידי את הנגע הזה מקרבנו, שכן מדובר בדיני נפשות של ממש".

את מכתבו סיים הרב יוסף בקריאה לכלל הציבור: "לכלל אחינו כל בני ישראל הנני בקריאה של חיבה, תכבדו ותוקירו את נשותיכם. האשה היא הכתר של הבית, היא הברכה של הבית. אוי לו ואוי לנפשו למי שלא יודע להזהר בכבודה של אשתו, ודבר זה הוא מעיקרי היהדות שלנו".