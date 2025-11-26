השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר האשים הערב (רביעי) בריאיון לכאן חדשות את מפלגת הליכוד בפשע המשתולל בדרום הארץ. "הליכוד הזניח 30 שנה את הנגב, אני אחזיר לשם את המשילות", אמר.

אמש עורר ניסיון שוד בעיר אופקים סערה. בתיעוד מהזירה נראים רעולי פנים חמושים באלות כשהם שוברים את דלתות הזכוכית של חנות תכשיטים במרכז מסחרי בעיר, ונמלטים רק הודות לתושיית העובדים שהפעילו את האזעקה ואת מנגנון העשן במקום.

על פרשת הפרקליטה הצבאית הראשית וההדלפה משדה תימן אמר השר כי הוא עומד מאחוריו דבריו שלפיהם נמצאו במכשיר הטלפון שלה חומרים המפלילים את היועצת המשפטית לממשל גלי בהרב מיארה.

"יש שוטרים במשטרה שיש להם אינטרס להגיד דברים אחרים ממה שאני טוען", אמר. "בטלפון יש ראיות נגד היועמ"שית ואני לא יכול לפרט יותר מזה. אם היא רוצה - שתתבע אותי".