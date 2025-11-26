סיעות ש"ס ויהדות התורה הגישו היום (ד') תלונה למשטרת ישראל נגד צבי רוט, בכיר הפלג הירושלמי, בגין הסתה לרצח וקריאה לאלימות.

התלונה הוגשה בעקבות דבריו החמורים שהשמיע בקווי המידע הטלפוניים של הפלג, אליהם מחוברים אלפי אנשים.

בהקלטה ששודרה בקווי המידע, השמיע רוט קריאות מסיתות וקיצוניות, ובהן השוואה בין נציגי הציבור החרדיים לנאצים, ואף עידוד לפגיעה ישירה בהם. בין היתר אמר: "אם הייתה בימינו הסנהדרין של פעם, אז לא רק שהיו מפגינים ליד ביתם של אותם המכונים שלוחי דרבנן - אלא פשוט היו שורפים אותם באש".

עוד הוסיף רוט: "הם מזכירים מאוד את הגרמנים במלחמת העולם השנייה... הידיים האלו מגואלות בדם של יהודים", וכן: "היהודים במחנות ההשמדה אמרו בליבם: אילו הייתה לי האפשרות - הייתי עכשיו שוחט את אותם גרמנים ארורים, מדין 'הבא להורגך השכם להורגו'".

מסיעות ש"ס ויהדות התורה נמסר: "מדובר בהסתה חמורה ומזעזעת, המתירה את דמם של הנציגים החרדיים. רק לאחרונה ראינו כיצד ההסתה הזו הובילה לניסיון לינץ' חמור, נסיונות פגיעה ופריצה לבתיהם של יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי, יו"ר דגל התורה הרב משה גפני, ח"כ הרב יואב בן צור, ח"כ הרב ינון אזולאי, ח"כ הרב אורי מקלב וח"כ הרב יעקב אשר. אנו דורשים מרשויות האכיפה לפעול במלוא חומרת הדין נגד מוקדי ההסתה והאלימות, לפני שיישפך כאן דם חלילה".