אברך חסידי תושב אשדוד הותקף הערב (ד') ברובע ח' בעיר על ידי שני נערים שהשליכו עליו ביצים ונמלטו מהמקום. האברך הגיש תלונה במשטרה.

האברך תיאר את רגעי התקיפה: "אני הולך ברחוב הפרחים באשדוד, הולך לתומי, חזות חרדית מובהקת, חליפה כובע. פתאום באים מולי שני נערים על קורקינט, נערים חילונים שמתקרבים אליי. היו לידי חילונים, ואני הייתי חרדי, ראיתי שהם מחפשים אותי".

לדבריו, "הם התקרבו אליי ממרחק של מטר בלי שאני אראה שקורה משהו. אני שם לב שהם מתקרבים, וזורקים לי ביצה לתוך החליפה, ובורחים. לא הספקתי לצלם אותם, הם ברחו".

האברך ציין כי זו תופעה שהולכת וגוברת באשדוד. "המשטרה חייבת לטפל בזה, לא עושים מספיק", אמר.