בצל לחץ גובר מצד ממשל ארצות הברית, מדינת ישראל נערכת לשלב הבא במתווה טראמפ ברצועת עזה, כך דווח הערב בכאן חדשות.

על פי ההיערכות, צה"ל צפוי להכניס כלים כבדים לרפיח - ייתכן כבר בשבוע הבא - ולבצע פינוי נרחב של הריסות. המטרה: הכנת שטח להקמת אזור הומניטרי חדש עבור אלפי פלסטינים, ללא נוכחות שלטון חמאס.

על פי גורמי ביטחון, ישראל עדכנה בנושא גם מליציות חמושות הפועלות בתיאום עמה בשטח. זאת כחלק ממאמץ מתואם ליצירת אזור מופרד מהשפעת חמאס, שיוכל לתפקד כיישום ראשוני של שלב ההמשך במתווה.

בהמשך, לפי התוכנית האמריקנית, צפוי לפעול במקום כוח צבאי זר, במסגרת אזור שיכונה "עזה החדשה" - שטח הנמצא בשליטה ביטחונית של ישראל. עם זאת, נכון לעכשיו, מדינות שהביעו נכונות לשלוח כוחות צבאיים אינן מוכנות לפעול באזורי "עזה הישנה", שבהם חמאס עדיין שולט בפועל.

בימים האחרונים, כוחות צה"ל החלו בפינוי נפלים והחדרת בטון לתוך מנהרות ברפיח, כהכנה מוקדמת לשלב הבא. לדברי גורמים בצה"ל, גם אם לא תושג הסכמה להמשך יישום התוכנית - בשל סירוב חמאס להתפרק מנשקו - עצם הפעולה בשטח תורמת לאינטרס הישראלי של חיסול תשתיות טרור.

ההיערכות החדשה איננה כוללת את שכונת ג'ניינה ברפיח, שבה לפי ההערכות עודם מתבצרים עשרות מחבלים מתחת לקרקע.