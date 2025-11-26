ארגון הטרור הרצחני חמאס תקף בחריפות את הודעת נציגת משרד הביטחון, שנמסרה בדיון ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ולפיה מקדם המשרד במקביל לחקיקה גם צו אלוף שיבטל את ההגבלה על רכישת קרקעות ליהודים ביהודה ושומרון - עוד טרם השלמת ההליך הפרלמנטרי.

במהלך הדיון, בראשות ח"כ בועז ביסמוט, אושרה לקריאה ראשונה הצעת החוק לביטול החוק הירדני משנת 1953, שאסר עד כה על יהודים לרכוש זכויות קניין במקרקעין ביהודה ושומרון. היועצת המשפטית של משרד הביטחון עדכנה כי משרד הביטחון פועל גם במסלול מינהלי, תוך קידום צו אלוף שיאפשר הקלה מיידית ברכישת קרקעות.

בתגובה, פרסם חמאס הודעה תקיפה בה כינה את רכישת הקרקעות על ידי "מתנחלים" - כלשונם - כ"פשע חדש המפר את המצב החוקי של הגדה המערבית בהיותה אדמה פלסטינית כבושה, וניסיון לקבוע עובדות בשטח במסגרת הייהוד והסיפוח".

בהודעה נמסר עוד כי "כל הצעדים הישראליים בטלים ומבוטלים ולא ישנו את המציאות בשטח". חמאס קרא לליגה הערבית ולאו"ם "לפעול באופן מיידי כדי לכפות על ישראל להפסיק את המשך מפעל ההתנחלות".