פרשת ההתערבות בבחירות 2020 הגיעה לסיומה המשפטי: התובע מטעם מדינת ג'ורג'יה, פיט סקנדלאקיס, הגיש בקשה רשמית למשוך את כתב האישום נגד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בגין ניסיון לשנות את תוצאות הבחירות לנשיאות שבהן הפסיד לג'ו ביידן.

מדובר בתיק האחרון שנותר פתוח במערכת המשפט האמריקנית מתוך סדרת תיקים שהוגשו נגד טראמפ באשמת ניסיון התערבות בתוצאות הבחירות. את כתב האישום המקורי הגישה התובעת המחוזית פאני וויליס, אך מספר חודשים לאחר מכן פסק בית המשפט כי בשל קשר רומנטי שניהלה עם תובע מיוחד שעסק בתיק, נוצרה מראית עין של התנהגות בלתי הולמת.

התובע החדש, סקנדלאקיס, העומד כיום בראש סוכנות עצמאית שאינה מפלגתית, הודיע כי הוא בוחר לסיים את ההליך המשפטי: "אני מבקש לעצור את התיק כדי לשרת את האינטרסים של הצדק. כנבחר ציבור לשעבר שרץ גם כדמוקרט וגם כרפובליקני, החלטתי זו אינה מונחית על ידי רצון לקדם אג'נדה אלא מבוססת על אמונותיי והבנתי את החוק".

עורך דינו של טראמפ בירך על ההחלטה ואמר בתגובה, "תובע הוגן וחסר פניות שם קץ למאבק המשפטי הזה".