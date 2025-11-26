הזמר החרדי נפתלי קמפה והמפיק שלום וגשל הודיעו הערב (ד') על ביטול מוחלט של מופע החנוכה שתוכנן בבנייני האומה בירושלים.

ההחלטה הגיעה לאחר גל לחצים שהתחיל בדרישה לבטל את יציע הנשים והסתיים בהסרת החסות העירונית ובאיומים משפטיים.

השניים הסבירו בהודעה משותפת כי המופע תוכנן מראש בהפרדה מלאה עם כניסות נפרדות, בליווי רבני. אולם בעקבות מופע אחר שתוכנן לשבוע שלאחר מכן בארנה, שלטענת עסקנים אינו עומד בסטנדרטים המקובלים, הופעל לחץ גדול לבטל את עזרת הנשים גם במופע שלהם.

"ביטול עזרת הנשים אצלנו יצר חילול השם גדול בציבורים אחרים בארץ, שלא צפינו ולא רצינו בו, ובמקביל לא הוביל לתוצאה המקווה ביחס לאירוע בארנה", כתבו.

השניים תיארו מצב בו הם מוצפים ב"גל תקשורתי חריף מצד ארגונים קיצוניים", קיבלו איומים משפטיים, וזיהו התארגנות של נשים לרכוש כרטיסים במטרה לפוצץ את המופע כמחאה. במקביל, עיריית ירושלים הסירה את החסות למופע בעקבות הלחץ הציבורי.

"נקלענו לסיטואציה שבה הפכנו, בעל כורחנו, לכלי משחק במאבק ציבורי אדיר", הם כתבו. "ובמצב שנוצר, ובעיקר משום שנגרם כאן חילול השם גדול, לא נראה לנו נכון לקיים את המופע הזה כלל. ובמקום שיש חילול השם ומחלוקת אין שמחה שורה".

כל רוכשי הכרטיסים יקבלו החזר מלא. "אנו מבקשים להודות לכל הרוכשים היקרים, ולהתנצל בכאב על האכזבה המשותפה", הם סיכמו.