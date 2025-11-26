בעקבות לקחי מתקפת 7 באוקטובר והצורך בהחמרה משמעותית של נהלי ביטחון המידע, צה"ל צפוי לפרסם בימים הקרובים פקודה חדשה שתטיל מגבלות מחמירות על השימוש בטלפונים ניידים בקרב קצונה בכירה.

על פי הדיווח בגלי צה"ל, עד כה, קצינים בדרגת אלוף משנה ומעלה קיבלו מהצבא טלפונים ניידים לשימוש צבאי, כאשר בשנים האחרונות הפסיק צה"ל לחלק מכשירים עם מערכת הפעלה אנדרואיד, והסתפק באייפונים בלבד - מתוך הנחה כי הם בטוחים יותר וקשים יותר לפריצה ולמעקב.

כעת, בעקבות הערכת מצב מחודשת בצה"ל, יוכנסו שני שינויים מהותיים: ראשית, ההגבלות יורחבו גם לקצינים בדרגת סגן-אלוף ומעלה - כלומר מאות קצינים נוספים יחויבו לעמוד בהנחיות החדשות.

שנית, הפקודה החדשה צפויה לאסור כליל שימוש בטלפון צבאי שאינו אייפון. טלפוני אנדרואיד יוכלו להישאר לשימוש פרטי בלבד, אך ייאסר להשתמש בהם לכל מטרה מבצעית או פיקודית.

הפקודה צפויה להיכנס לתוקף בתקופה הקרובה.