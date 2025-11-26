סערה פוליטית בארצות הברית בעקבות פרסום של אתר "בלומברג", שחשף הקלטה של שיחה שנערכה בין שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ, סטיב ויטקוף, לבין יועצו הבכיר של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, יורי אושקוב.

השיחה התקיימה ב-14 באוקטובר, ובמהלכה עודד ויטקוף את הצד הרוסי לקבל שטחים מאוקראינה כתנאי לסיום המלחמה.

בהקלטה נשמע ויטקוף אומר, "עכשיו, ממני אליך, אני יודע מה יידרש כדי להשיג הסכם שלום: דונייצק, ואולי חילופי שטחים איפשהו... אבל אני אומר שבמקום לדבר ככה, בואו נדבר בצורה יותר אופטימית כי אני חושב שנגיע להסכם כאן".

בהמשך השיחה, שואל אושקוב את ויטקוף אם תהיה תועלת בשיחת טלפון ישירה בין פוטין לטראמפ. ויטקוף משיב, "הבחור שלי מוכן לעשות את זה. רק חזרו ואמרו שאתם מברכים את הנשיא טראמפ... שאתם מכבדים את העובדה שהוא איש של שלום". לדבריו, קיימת אפשרות שיקודם מתווה שלום מפורט: "אני אפילו חושב שאולי נציג הצעת שלום בת 20 נקודות, בדיוק כמו שעשינו בעזה".

הפרסום עורר שורת תגובות נזעמות בקונגרס האמריקני, גם בקרב תומכי טראמפ. חבר הקונגרס הרפובליקני דון בייקון קרא לפטר את ויטקוף: "ברור שויטקוף תומך לחלוטין ברוסים. אי אפשר לסמוך עליו שיוביל את המשא ומתן הזה. האם סוכן רוסי בתשלום יעשה פחות ממנו?".

חבר הקונגרס הדמוקרטי טד ליו הגיב אף בחריפות רבה יותר: "ויטקוף הוא בוגד אמיתי. הוא אמור לעבוד עבור ארצות הברית, לא עבור רוסיה".

בתגובה לפרסום, אמר טראמפ: "לא שמעתי את האודיו, אך ויטקוף עושה מה שעושה סוחר עסקאות כדי למכור את תוכנית השלום לרוסיה ולאוקראינה".