מועצת התכנון העליונה העניקה תוקף סופי לתוכנית להקמת שכונה חדשה באזור צומת הוורדים שבמורדות גבעת רש"י ומצפה קדומים.

מדובר באישור האחרון הנדרש לפני היציאה למכרזים ולשלב השיווק. התוכנית כוללת הקמה של 370 יחידות דיור, מהן 280 תוספת חדשות, לצד קניון מרכזי, שטחי ציבור, מוסדות חינוך, פארקים ומבני דת ורווחה.

על פי התוכנית המאושרת, השכונה החדשה תכלול 15 בנייני מגורים, כ-7,000 מ"ר שטחי מסחר הכוללים קניון וקומות משרדים, מעל 4,000 מ"ר מבני ציבור ובהם מעונות יום, גני ילדים, בתי כנסת ומועדונים. כמו כן, יוקצו כ-10,000 מ"ר לפארקים וגנים ציבוריים ומעל 33,000 מ"ר לשטחים ציבוריים פתוחים.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס לאישור ואמר, "אנחנו ממשיכים לבנות את מרחבי ארצנו בכל מקום ובגאווה גדולה גם את היישוב קדומים. התכנית שאישרנו תאפשר ליישוב לגדול ולהתפתח ולמשוך אליו עוד הרבה מאוד מתיישבים חדשים - בדרך ליעד המיליון".

ראש מועצת קדומים עוזאל ותיק: "אחרי שנים של עבודה מאומצת אנחנו יוצאים ב"ה לדרך עם השכונה החדשה באזור הוורדים שבמרכז היישוב. תודה גדולה לצוותי משרד השיכון שקידמו את התוכנית מתחילתה, לשר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', למינהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, למועצת התכנון העליונה בבית אל, לקמ"טים השונים במינהל האזרחי, לקודמי בתפקיד חננאל דורני שדחף וקידם את התוכנית, לצוות המתכננים הרחב והמוכשר, למהנדס המועצה יצחק מאירזדה ולמחלקת ההנדסה כולה.

בזכות כל אחד מכם קדומים, היישוב הראשון בשומרון, שחוגג כעת 50 שנה להיווסדו, ימשיך ויגדל עוד ועוד עד להפיכתו לעיר מרכזית בשומרון".